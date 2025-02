Arpa: “PFAS nelle acque lombarde: dati sotto controllo, ma serve attenzione”

Il Rapporto 2024 evidenzia tracce di PFAS nei corsi d’acqua e nelle falde

Non si rilevano tuttavia superamenti critici dei limiti normativi

LECCO – Il monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle acque lombarde prosegue e restituisce un quadro complesso, ma senza situazioni di emergenza. È quanto emerge dal Rapporto 2024 di Arpa Lombardia, che sintetizza i dati raccolti nel corso del 2023 e delle prime campagne di rilevazione del 2024 su fiumi, laghi, acque sotterranee e scarichi. I PFAS sono composti chimici nominati anche “forever chemicals” perchè altamente fluorurati e caratterizzati da una struttura chimica molto stabile che li rende particolarmente resistenti ai processi naturali di degradazione.

L’analisi evidenzia la presenza in tracce di diverse sostanze PFAS, ma senza il superamento dei limiti di legge, ad eccezione del PFOS (sostanza che appartiene al gruppo PFAS), che ha oltrepassato il valore medio annuo normativo in alcuni corpi idrici superficiali. Tuttavia, le singole concentrazioni sono rimaste sotto la soglia massima consentita. Per lo stesso composto, sono stati rilevati sporadici sforamenti nelle acque sotterranee, spingendo gli esperti a programmare nuovi approfondimenti.

Dal 2018 a oggi, il numero di analisi effettuate da Arpa è aumentato progressivamente. Nel 2023 sono stati analizzati 713 campioni, con un monitoraggio che ha interessato 94 stazioni fluviali, 20 laghi e 67 pozzi sotterranei. Le campagne di rilevamento si sono svolte con frequenza trimestrale o mensile, coinvolgendo anche depuratori e scarichi industriali.

I PFAS sono composti chimici impiegati in numerosi settori industriali per le loro proprietà idrorepellenti e di resistenza termica. Il PFOS, in particolare, è sottoposto a restrizioni a livello europeo e dal 2009 è stato inserito nella Convenzione di Stoccolma per l’eliminazione degli inquinanti organici persistenti.

Pur non emergendo criticità immediate, Arpa Lombardia ha individuato alcune aree del territorio che necessitano di ulteriori indagini. In collaborazione con altri enti, saranno pianificati interventi mirati per comprendere meglio la diffusione di queste sostanze e il loro possibile impatto ambientale.