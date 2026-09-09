Arriva AllertaMeteo: l’app che porta gli avvisi della Protezione Civile direttamente sul proprio Comune

Con l’allerta arancione per temporali forti sul Lecchese torna centrale il tema delle informazioni tempestive e localizzate

L’app consente di monitorare uno o più Comuni e integra anche un servizio di nowcasting per segnalare l’avvicinamento di temporali, grandine e altri fenomeni intensi

LECCO – Con l’allerta arancione per temporali forti prevista oggi, mercoledì 9 settembre, anche sul territorio lecchese, avere informazioni tempestive e riferite con precisione al proprio Comune diventa particolarmente importante. La Protezione Civile ha infatti segnalato per la Lombardia il rischio di fenomeni localmente intensi, con forti raffiche di vento, grandine e precipitazioni concentrate. Per la zona del Lario e delle Prealpi occidentali, nella quale ricade Lecco, è prevista allerta arancione per temporali e gialla per rischio idrogeologico.

È proprio in questo contesto che si inserisce AllertaMeteo, applicazione sviluppata a Brescia da un gruppo di ex volontari della Protezione Civile con l’obiettivo di rendere più immediata la consultazione degli avvisi ufficiali. L’app raccoglie le allerte diffuse dal sistema di Protezione Civile e permette all’utente di selezionare i territori che vuole seguire, ricevendo notifiche riferite ai Comuni prescelti. La stessa descrizione disponibile sugli store specifica però che si tratta di un’applicazione indipendente e non di un’app ufficiale della Protezione Civile o delle Regioni.

Le allerte direttamente sul Comune scelto

La logica è quella di ridurre il più possibile la distanza tra l’avviso generale e il territorio che interessa concretamente all’utente. È possibile seguire il Comune di residenza, quello di lavoro oppure altre località, per esempio quelle nelle quali si trovano familiari o persone care.

Per ciascuna zona l’app consente di consultare il livello di allerta, i fenomeni previsti, il periodo di validità e il bollettino originale della Protezione Civile. Su iOS sono disponibili anche una mappa nazionale, widget e funzioni per Apple Watch. Il principio è quello di evitare che chi cerca informazioni debba orientarsi soltanto all’interno di allerte riferite a zone molto vaste, offrendo invece una lettura focalizzata sui territori selezionati.

Il nowcasting per i fenomeni più intensi

Tra le funzioni sulle quali punta maggiormente AllertaMeteo c’è il servizio di nowcasting, pensato per seguire l’evoluzione dei fenomeni meteorologici nelle ore immediatamente successive.

Il sistema utilizza anche il radar meteorologico nazionale e può aiutare a individuare l’avvicinamento di temporali intensi, precipitazioni, fulmini e possibili grandinate. Le versioni più recenti dell’app hanno introdotto un radar animato e strumenti dedicati proprio alla previsione a brevissimo termine.

Una funzione particolarmente interessante in giornate come quella odierna, quando la rapidità con cui si sviluppano i temporali può rendere significativo anche un preavviso limitato. L’obiettivo dichiarato dagli sviluppatori è permettere alle persone di adottare per tempo comportamenti più prudenti, per esempio evitando spostamenti non indispensabili o mettendo al riparo oggetti esposti.

Oggi allerta arancione sul Lecchese

La novità arriva mentre il territorio si prepara a una giornata meteorologicamente delicata. Una perturbazione atlantica sta interessando il Nord Italia e per oggi sono previsti rovesci e temporali anche organizzati e localmente forti. I fenomeni più intensi potranno essere accompagnati da raffiche di vento, grandine e piogge concentrate.

Sul settore delle Prealpi occidentali, che comprende anche il Lecchese, le previsioni regionali indicano la possibilità di accumuli localmente molto elevati: nelle 24 ore sono possibili massimi tra 100 e 130 millimetri e, con probabilità più bassa, anche valori superiori.

Disponibile per iOS e Android

AllertaMeteo è disponibile sia per iOS sia per Android e permette di seguire Comuni e Regioni di interesse. Sugli store sono presenti anche funzionalità aggiuntive a pagamento, mentre le informazioni sulle allerte ufficiali e le principali funzioni restano accessibili gratuitamente.

L’app si affianca naturalmente ai canali istituzionali già esistenti. In Lombardia resta infatti disponibile allertaLOM, l’app ufficiale di Regione Lombardia dedicata alle allerte di Protezione Civile, con mappe, documenti e notifiche sui Comuni preferiti.

In una giornata di allerta come quella di oggi, il consiglio resta quindi quello di consultare sempre anche i canali ufficiali di Regione Lombardia, Protezione Civile e amministrazioni locali, utilizzando gli strumenti digitali come supporto per seguire con maggiore precisione l’evoluzione del maltempo.