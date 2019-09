Arriva da Biella nuovo comandante provinciale dei carabinieri, Igor Infante

Infante prende il testimone da Del Gaudio. Oggi è presentato alla stampa

Nella sua carriera l’esperienza di Expo e la lotta alla mafia nel Casertano

LECCO – Da lunedì il Comando provinciale dei Carabinieri ha un nuovo comandante: si tratta del tenente colonnello Igor Infante, entrato in servizio alla guida dell’Arma a Lecco prendendo il testimone dal tenente colonnello Pasquale del Gaudio, oggi a Cuneo per ricoprire un analogo incarco.

Infante giunge a Lecco dopo il servizio al comando provinciale di Biella. 47 anni, spostato e padre di tre figli, ha una lunga esperienza alle spalle. Lui, figlio di carabiniere, fin da bambino ha conosciuto il mondo dell’Arma e le diverse città in cui il padre ha preso servizio. “Quando mi domandano ‘di dove sono’ originario non mi è semplice rispondere, perché già da piccolo ogni tre-quattro anni la nostra famiglia si spostava in base agli incarichi di papà” racconta.

Diversi sono stati gli spostamenti che lo stesso tenente colonnello ha vissuto nel corso della sua carriera: da Roma Trastevere subito dopo la scuola ufficiali e poi a Caserta, impiegato in servizi antimafia, a Siena e poi Milano in occasione di Expo 2015 dove si è occupato di attività di controllo preventiva anti-mafia sugli appalti e di anti-terrorismo.

“Un evento durato circa 6 mesi e che ha richiesto una preparazione di quasi 2 anni – ricorda il tenente colonnello – è stata un’esperienza significativa a livello professionale. Chi ha operato in Expo, dalla Pubblica Amministrazione agli apparati dello Stato, ha dimostrato una competenza di alto profilo. Si è lavorato affinché tutto si svolgesse nel migliore dei modi, dal punto di vista dell’organizzazione e della sicurezza pubblica è stato gestito in modo fantastico e ottimale”.

Il suo impegno nell’ambito della lotta alla criminalità organizzata sarà sicuramente utile in una città come Lecco, dove ‘ndrangheta da decenni ha stabilito una propria ‘locale’. “La ‘ndrangheta è una delle organizzazioni criminali che ha saputo emergere anche a livello internazionale e che dispone delle più grandi consistenze economiche. Il nostro compito è tenere le antenne ben dritte, fare un lavoro silenzioso di acquisizione di notizie che ci consentono di monitorare tutti i settori, a partire della pubblica amministrazione”.

C’è poi la criminalità comune, “anche se i reati predatori sono in calo – sottolinea il comandante – oggi l’esigenza è quella di far sentire il cittadino al sicuro, aumentare le forme di rassicurazione sociale” e lo spaccio di droga che persiste in particolare nelle aree boschive della Brianza.

“Lecco è un territorio che non avevo mai vissuto in prima persona ma che conosco per continuità e vicinanza rispetto al territorio milanese dove ho già operato – sottolinea – C’è una bella sintonia tra le forze dell’ordine e con la Procura, i presupposti per fare bene ci sono tutti”.