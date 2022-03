Addio vecchio biglietto del bus, dall’estate si sperimenta il ticket elettronico sui mezzi di Linee Lecco

Già dalle prossime settimane possibile pagare la ‘corsa’ con carta di credito. Attivi anche i ‘conta passeggeri’ per analizzare i flussi

LECCO – Rivoluzione in vista per il trasporto pubblico locale cittadino: da questa estate dovrebbe iniziare la sperimentazione della bigliettazione elettronica sugli autobus di Linee Lecco. Non più il ‘vecchio’ biglietto di carta, i viaggiatori riceveranno al pagamento un codice su smartphone oppure una scheda elettronica che potrà essere ricaricabile, una soluzione quest’ultima pensata soprattutto per il pubblico più anziano.

E’ l’annuncio dato questa mattina, durante una conferenza stampa in Linee Lecco, dall’amministratore unico Mauro Frigerio e dal direttore Salvatore Cappello. “E’ l’anno delle innovazioni tecnologiche – ha sottolineato quest’ultimo – la bigliettazione elettronica è un progetto su cui lavoriamo dal 2016 e che ora finalmente si sta realizzando. Pensiamo di iniziare la sperimentazione sui biglietti di corsa singola a partire dall’estate e poi progressivamente con gli abbonamenti. E’ una novità che cambierà volto al servizio e vita ai lecchesi”.

L’azienda ha già acquistato 67 nuovi validatori che sono stati installati su 40 autobus (due per mezzo sui bus da 12 metri) che consentiranno il controllo del biglietto elettronico e inoltre, seconda grande novità, il pagamento della corsa con carta di credito. Una possibilità che diventerà effettiva già dalle prossime settimane:

“Vorremmo avviare questo servizio indicativamente già dopo la Pasqua. Qualche città lo ha già attivato, in ultimo Genova recentemente, noi pensiamo di arrivare subito dopo – spiega il direttore – il viaggiatore potrà digitare la tipologia di biglietto e acquistarla direttamente sul mezzo, pagando utilizzando la propria carta di credito. Tutte le carte saranno valide e questo crediamo sia un’innovazione importante anche per l’accoglienza ai turisti stranieri che vogliono spostarsi con i mezzi pubblici”.

Nel frattempo sono già attivi i ‘conta passeggeri’ installati sugli autobus di linea. “Se in passato avevamo dei valori parametrici sui flussi di passeggeri, ora invece avremo dei dati reali – ha rimarcato Cappello – che ci aiuteranno a studiare al meglio le tratte più frequentate e apportare delle modifiche migliorative al servizio”.

Il costo del progetto di bigliettazione elettronica è di circa 772 mila euro sostenuto in parte con finanziamenti di Regione Lombardia.

“La strategia: dare un’alternativa all’auto”

“Il biglietto e i pagamenti elettronici, prima ancora gli autobus gratuiti per i giovani fino ai 19 anni, le politiche sui parcheggi, sono singole azioni che però insieme danno il disegno completo di quella che è la strategia messa in campo dall’amministrazione sul fronte della mobilità – ha sottolineato il sindaco Mauro Gattinoni, intervenendo in conferenza stampa – l’obiettivo finale di tutto questo è alleggerire il traffico in città”.

Per il sindaco Gattinoni “bisogna creare le condizioni affinché il cittadino possa trovare un’alternativa all’auto, non in tutto ma almeno su alcune tratte, come il viaggio casa-scuola. Rendere praticabili delle alternative vuol dire togliere una parte di traffico sulle strade. Oltre agli autobus ci sono anche altre possibilità come lo sharing di bici o di monopattini, serve una visione multipla ma anche sovracomunale. La nostra azione tiene conto di un bacino di 80 mila abitanti, ovvero i 48 mila del capoluogo e circa 50 mila della corona di Comuni attorno alla città”.

Nuovi autobus e solidarietà

L’amministratore unico Mauro Frigerio ha fatto sapere inoltre che Linee Lecco ha recentemente completato la sua flotta di autobus turistici con un nuovo ‘Don Rodrigo‘, come è stato battezzato il nuovo mezzo, il decimo in dotazione all’azienda.

“Ma l’investimento più importante dal punto di vista etico e della mobilità sostenibile sono i velocipedi a pedala assistita che abbiamo acquistato per destinarli all’utilizzo da parte di persone con disabilità – ha spiegato Frigerio – su richiesta della Fiab, abbiamo preso in custodia dei mezzi che avevano già e ci hanno chiesto di tenere e preservare e abbiamo acquistato ulteriori biciclette per 30 mila euro. Consentiranno alle persone con disabilità anche differenti, di avere il piacere di fare un giro sulla ciclabile sul lago”.

Al parcheggio della Ventina è stato allestito un box dove collocare le biciclette, accessibile solo con badge dalle persone autorizzate. “Investiamo anche perché Lecco diventi sempre più solidale” ha rimarcato Frigerio.

Ed è sempre nell’ambito della solidarietà che ricade la scelta di rendere fruibili gratuitamente gli autobus ai rifugiati ucraini ospiti sul nostro territorio per consentire loro di spostarsi per accompagnare i figli a scuola oppure per andare al lavoro.