Arriva Italia: a Lecco al via la bigliettazione elettronica

Una soluzione comoda, innovativa e sostenibile

Per una corretta validazione, basterà avvicinare il nuovo biglietto all’apposito dispositivo

LECCO – Nella provincia di Lecco, sui servizi gestiti da Arriva Italia, è ora attivo il nuovo sistema di bigliettazione elettronica con biglietti ricaricabili. Una soluzione comoda, innovativa e sostenibile: i titoli di viaggio elettronici andranno infatti progressivamente a sostituire quelli cartacei attualmente in uso.

Il nuovo biglietto, riutilizzabile e ricaricabile presso le rivendite autorizzate al momento dell’attivazione, non dovrà essere scartato dopo l’utilizzo. Una volta a bordo, sarà sufficiente avvicinarlo all’apposito dispositivo per una corretta validazione.

Grazie al biglietto ricaricabile, è possibile acquistare in un’unica operazione più titoli di viaggio per percorrere la tratta tra l’origine e la destinazione selezionate al momento dell’acquisto. Una volta utilizzati, sarà possibile ricaricare nuovi biglietti sullo stesso supporto, mantenendo invariata la stessa tratta. Il saldo delle ricariche potrà essere verificato presso le rivendite autorizzate.

Per validare il biglietto, è necessario avvicinarlo agli appositi validatori elettronici: quelli grigi, situati all’ingresso del veicolo, oppure quelli verdi, posizionati a metà o nella parte posteriore del mezzo. Il dispositivo confermerà l’avvenuta validazione, che dovrà essere effettuata su tutti i mezzi di trasporto utilizzati durante il viaggio.

La bigliettazione elettronica è attualmente disponibile per i titoli di viaggio a corsa semplice. Gli apparecchi per la ricarica sono in fase di distribuzione presso le rivendite Arriva Italia, e l’elenco aggiornato delle rivendite già operative è consultabile sul sito ufficiale dell’azienda. Inoltre, gli utenti in possesso della tessera regionale Calypso possono acquistare e ricaricare anche altre tipologie di titoli di viaggio.

Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul sito bergamo.arriva.it/bigliettazione-elettronica-lecco