Arriva Italia. A Lecco dal 27 agosto acquistabili gli abbonamenti annuali studenti

L’abbonamento si può acquistare o rinnovare online e tramite l’app Arriva MyPay

Acquisti online con premi, vantaggi esclusivi e tessera elettronica Io Viaggio

LECCO – A partire da mercoledì 27 agosto è possibile acquistare o rinnovare gli abbonamenti annuali studenti. Anche quest’anno, scegliere l’acquisto online o tramite l’app Arriva MyPay assicura una procedura rapida e pratica, permettendo di ricevere l’abbonamento direttamente sullo smartphone, senza code e in modo completamente ecologico.

Acquistando o rinnovando l’abbonamento tramite i canali digitali, si parteciperà automaticamente a un concorso per vincere 2 biglietti d’ingresso a Gardaland Park per la stagione 2026 (regolamento completo disponibile su arriva.it). Inoltre, l’acquisto online garantisce l’accesso esclusivo alla piattaforma CB Loyalty, con offerte personalizzate, sconti speciali e accesso anticipato ai prodotti dei migliori brand.

Acquistando online, è possibile anche rateizzare l’importo dell’abbonamento annuale studenti in 5 comode rate. L’abbonamento ha validità di 12 mesi, dal 1° settembre al 31 agosto 2026, con un costo equivalente a circa 8 abbonamenti mensili, ed è utilizzabile come detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi.

“Ricordiamo che alcuni Comuni della provincia di Lecco, indicati sul sito di Arriva Italia, hanno stipulato convenzioni con l’azienda per agevolare l’acquisto dell’abbonamento annuale studenti – continuano da Arriva Italia – Tale abbonamento è disponibile esclusivamente tramite acquisto online”.

Una delle principali novità di quest’anno è la possibilità di acquistare online, tramite portale o app, tutti gli abbonamenti annuali per studenti con agevolazione regionale Io Viaggio in Famiglia.

La modalità di acquisto online consente agli abbonati di accedere a vantaggi esclusivi per tutto l’anno. Gli studenti in possesso dell’abbonamento annuale possono infatti usufruire di tariffe agevolate per visitare il Museo delle Storie di Bergamo e i Musei di Brescia.

Disporre di un titolo di viaggio valido per tutto l’anno significa viaggiare in regola, evitare sanzioni e contribuire attivamente a rendere il trasporto pubblico più sicuro, accessibile e affidabile per tutti.

Le tariffe degli abbonamenti annuali restano sostanzialmente invariate, con alcune eccezioni. A partire da quest’anno, i titoli agevolati regionali IVOP per la zona di Lecco passano da 81 euro a 82 euro. I titoli IVOL aumentano leggermente: il trimestrale da 333 euro a 335 euro e l’annuale da 1.110,00 euro a 1.117,00 euro. Infine, gli abbonamenti annuali studenti e under 26 per il servizio urbano del Comune di Calolziocorte passano da 240 euro a 299 euro.

E’ possibile anche recarsi presso lo sportello abbonamenti di Arriva Italia in Via della Pergola, 2 (LC), per acquistare e caricare l’abbonamento su una tessera Io Viaggio, che sostituisce le vecchie tessere cartacee. Non è possibile acquistare un abbonamento online per poi caricarlo su una tessera fisica Io Viaggio e viceversa.

L’acquisto allo sportello prevede un costo di emissione di 10 euro ed è possibile solo su appuntamento, prenotandosi da questo sito.

Arriva Italia ricorda che, in tutta l’area di Lecco da essa servita, è attivo il nuovo sistema di bigliettazione elettronica. Con l’introduzione di questa novità, le vecchie tessere cartacee sono state definitivamente sostituite dalla tessera elettronica Io Viaggio, che diventa l’unico supporto fisico abilitato per il caricamento di tutti i titoli di viaggio, compresi abbonamenti settimanali e mensili.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito bergamo.arriva.it.