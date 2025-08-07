Arriva. Con la bigliettazione elettronica saranno dismessi i biglietti cartacei

In tutte le aree lombarde attivi i titoli di viaggio ricaricabili

Per il nuovo anno scolastico gli abbonamenti saranno caricati solo su “IO Viaggio”, perdono validità le vecchie tessere

LECCO – Arriva Italia ha introdotto in tutte le aree lombarde servite il nuovo sistema di bigliettazione elettronica con titoli di viaggio ricaricabili. Dopo l’avvio a Brescia a fine 2023 e l’estensione a Lecco e Cremona nei primi mesi del 2025, a luglio il sistema è stato attivato anche a Bergamo. Nei prossimi mesi i tradizionali biglietti cartacei saranno progressivamente dismessi.

“Con l’introduzione a Bergamo estendiamo a tutti gli utenti lombardi i vantaggi della bigliettazione elettronica: grazie ai nuovi biglietti ricaricabili e alla tessera IO Viaggio, aumentiamo la sostenibilità del trasporto pubblico locale eliminando lo spreco dei vecchi usa-e-getta – afferma Angelo Costa, Amministratore Delegato di Arriva Italia -. La digitalizzazione della bigliettazione rappresenta un elemento chiave della nostra strategia: assicura titoli di viaggio sempre disponibili presso le rivendite autorizzate e, a breve, anche tramite le emettitrici automatiche”.

Il nuovo biglietto elettronico è riutilizzabile e ricaricabile: una volta acquistato presso una rivendita autorizzata o una biglietteria automatica e indicate le località di origine e destinazione (biglietto OD), è possibile caricare più titoli di corsa semplice della stessa tipologia e tariffa, sia all’acquisto che in un secondo momento. A bordo, il biglietto va avvicinato agli appositi validatori elettronici in fase di salita e ad ogni eventuale cambio mezzo.

Per gli abbonamenti è invece attiva su tutti i servizi Arriva Italia in Lombardia la tessera personale “IO Viaggio”, su cui possono essere caricati abbonamenti settimanali, mensili e annuali, oltre ai biglietti di corsa semplice. A partire dal nuovo anno scolastico, gli abbonamenti annuali studenti per Brescia, Bergamo, Lecco e Cremona saranno caricati esclusivamente su tessera IO Viaggio: chi è ancora in possesso della vecchia tessera di riconoscimento dovrà sostituirla. La nuova tessera si può acquistare in biglietteria o online, con possibilità di spedizione a casa o ritiro in rivendita autorizzata.

Gli apparati di ricarica sono in corso di distribuzione presso le rivendite Arriva Italia in Lombardia. L’elenco aggiornato è disponibile sui siti territoriali. Rimane sempre disponibile anche l’app Arriva MyPay, il modo più semplice e veloce per acquistare biglietti e abbonamenti dal proprio smartphone.

È già attivo, infine, il sistema di pagamento EMV contactless a bordo dei bus di Brescia, con estensioni future previste anche in altre province lombarde. Il sistema consente ai passeggeri di acquistare un biglietto semplicemente avvicinando una carta bancaria contactless al validatore (tap-in) al momento della salita, e di completare correttamente il viaggio avvicinando nuovamente la carta al validatore al momento della discesa (tap-out). Questo passaggio è fondamentale per la corretta determinazione della tariffa e la validazione del viaggio. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul sito https://arriva.it.