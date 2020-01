Arriva la Befana: tanti appuntamenti per l’Epifania a Lecco e provincia

Si parte domenica con gli eventi di Bellano, Premana ed Esino

Lunedì la Befana a Lecco, a Calolzio il corteo storico della Valle San Martino

LECCO – Diversi appuntamenti renderanno magica l’Epifania in provincia di Lecco: in programma ci sono grandi manifestazioni come la Pesa Vegia di Bellano e il corteo storico a Calolzio, altre suggestive come la Cavalcata dei Tre Re di Premana e la Notte dei Magi a Esino Lario.

Di seguito i principali appuntamenti per non perdersi il meglio dell’Epifania a Lecco e Provincia

Domenica 5 gennaio

La Pesa Vegia a Bellano

Dalle 14 alla mezzanotte. Torna la Pesa Vegia, la grande manifestazione che come ogni anno racconterà gli storici accadimenti di Bellano in una spettacolare rievocazione con oltre 400 figuranti. Ambientazioni aperte fin dal primo pomeriggio, in serata il corteo, fuochi pirotecnici e accensione del falò sul molo. (al link l’articolo con tutte le informazioni).

La Cavalcata dei Tre Re a Premana

Dalle 20.30. La tradizionale Cavalcata dei Tre Re che andrà in scena nella serata del 5 gennaio. Come di consueto la Pro Loco, in collaborazione con Coro Nives, Corale S. Cecilia, Coscritti dell’anno 1998, organizza la cavalcata nella serata che precede l’Epifania attraverso le vie del centro storico del paese. Ad ogni fermata verrà intonato il tradizionale canto dei Tre Re. (al link l’articolo con le informazioni).

A Esino Lario “la Notte dei Magi”

Anche quest’anno si celebra “La notte dei Magi” a Esino Lario con un grande presepe vivente. Il programma prevede:

• Dalle ore 16:00. Un giro tra le antiche case: Percorrendo le vie dei centri storici di Esino Superiore e Esino Inferiore, in attesa dei Magi, tra ricordi e sapori di un tempo.

• Ore 17:30. Apertura Presepe Vivente: Via Parrocchiale Don G. B. Rocca, Località “Castello”. Apertura Corte di Re Erode: Via Parrocchiale Don G. B. Rocca, Villa delle Marcelline.

• Ore 18:00 Il Corteo dei Re Magi: Partenza sfilata dei Magi dall’Albergo “La Lucciola” e percorrenza del Corteo per le Vie del Paese.

• Ore 23:00 circa Arrivo dei Magi al Presepe.

Presepe vivente a Pasturo

Nella serata di domenica 5 gennaio a Baiedo (Pasturo) ci sarà la rappresentazione del Presepe Vivente. Ritrovo presso la cappelletta dei caduti in via per Baiedo. Ore 20 inizio rappresentazione con arrivo dei Re Magi. Al termine della rappresentazione apertura delle corti.

Lunedì 6 gennaio

A Lecco la Befana atterra col paracadute

Per festeggiare l’Epifania, una giornata dedicata al divertimento dei bambini e alle famiglie, che culminerà con l’arrivo della Befana in città.

Ore 11, piazza XX Settembre, via Roma, via Carlo Cattaneo, via Cairoli, via Cavour, piazza XX Settembre. Sfilata e concerto a cura della Filarmonica S. Giovanni seguito dall’aperitivo della Befana.

Ore 15, piazza XX Settembre. Aspettando la Befana. Spettacolo “La dama in fiamme e trampolieri alati luminosi”.

Ore 15, una Befana “speciale” sfreccia sul ghiaccio della pista di piazza Garibaldi, regalando dolci ai pattinatori di ogni età.

Ore 15.30, area Monumento ai Caduti. Arrivo della Befana dal cielo a cura dei paracadutisti di Lecco. A seguire corteo auto d’epoca per le vie della città accompagnato dai trampolieri. Lungolago, via Nazario Sauro, piazza Garibaldi, via Roma e piazza XX Settembre.

La Befana dei Vigili del Fuoco

A Pescarenico, alle 14, la Befana dei Vigili del Fuoco arriva in moto d’acqua sulla riva dell’Addio ai Monti e porterà la consueta calzetta di dolci per tutti i bambini. Una giornata di festa per la realizzazione della quale si ringrazia il personale dei vigili del fuoco che ha organizzato la manifestazione e la ditta ICAM S.p.A. di Lecco che ha donato le calze da regalare ai piccoli ospiti e il ristorante “IL FIUME” che ha prestato le cioccolatiere. È prevista la possibilità di visionare automezzi ed attrezzature dei Vigili del Fuoco, non solo per soddisfare la curiosità di bambine e bambini, ma anche per promuovere il messaggio istituzionale insito nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di essere vicino alla città ed ai cittadini, diffondendo la cultura e la consapevolezza della sicurezza.

A Calolzio il Corteo Storico della Valle San Martino

Dopo un anno di pausa è ormai tutto per l’edizione numero 23 del Corteo storico della Valle San Martino. L’appuntamento è per il 6 gennaio alle ore 15 quando decine di figuranti partiranno da Villa de Ponti e percorreranno via Galli, corso Dante, piazza Vittorio Veneto, via Martiri della Libertà e via XXIV Maggio per arrivare in piazza Arcipresbiterale. (all’articolo tutte le informazioni)

A Galbiate il Corteo dei Magi

La sacra rievocazione dell’Epifania organizzata dal Movimento Terza Età con la Parrocchia, il patrocinio dell’amministrazione comunale di Galbiate e la collaborazione delle associazioni. Il corteo guidato dai Magi a cavallo partirà alle 15 da Villa Bertarelli con arrivo alla parrocchia.

A Varenna la Befana scende dal campanile

La Befana scenderà dal Campanile della chiesa di San Giorgio, la suggestiva discesa è in programma per le ore 15.30, subito dopo la benedizione dei bambini nella chiesa parrocchiale.

A Merate lo spettacolo “Albero di Natale e altre storie”

Lunedì 6, con inizio alle 15.30, ci sarà lo spettacolo di animazione “Albero di Natale e altre storie” che si terrà nella sede della cooperativa “Sineresi” di via don Minzoni, 5. Il Centro aprirà le porte alle famiglie offrendo lo spettacolo di animazione a cura della compagnia “Il Cerchio Tondo”. Ingresso gratuito, mentre gli organizzatori consigliano a tutti di portare l”a calza e il cuscino perché… potrebbe passare la Befana!”.

