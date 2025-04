Arriva Spring Lab, una giornata all’insegna di creatività, design e artigianato

Sabato 12 aprile, dalle 10 alle 20, a Spazio Oto Lab, in via Mazzucconi 12 a Lecco

Accanto al market un ricco calendario di laboratori creativi animerà la giornata

LECCO – Spazio Oto Lab a Lecco si prepara a sbocciare con Spring Lab, l’evento che celebra la primavera attraverso creatività, design e artigianato. Sabato 12 aprile, dalle 10 alle 20, lo spazio eventi di via Mazzucconi 12 ospiterà un’intera giornata dedicata al bello, alla natura e alla creatività, aperta a grandi e piccini.

Una selezione curata di espositori popolerà l’ex opificio, tra creazioni artigianali, accessori, home decor, oggetti vintage, proposte sostenibili e originali idee regalo per la Pasqua in arrivo, anche da creare con le proprie mani! Accanto al market, infatti, un ricco calendario di laboratori creativi animerà la giornata: creazioni floreali, workshop di ceramica, arte e legno coinvolgeranno il pubblico di ogni età. Gioielli artigianali e personalizzati, trottole in legno tornite dal vivo, coroncine di fiori e decorazioni pasquali, giocose sculture in carta ispirate ai lavori dell’artista Yayoi Kusama e un set composto da piattino e tovaglietta perfetto per le merende primaverili. Ogni laboratorio offrirà l’occasione per sperimentare e mettersi in gioco.

Spring Lab è un appuntamento pensato per chi cerca ispirazione, ama la manualità, e vuole vivere un’esperienza immersiva e autentica all’insegna della primavera. L’ingresso all’evento è libero e gratuito dalle 10 alle 20. I laboratori sono su prenotazione, tutte le informazioni sono disponibili sulle pagine social di spazio Oto Lab.