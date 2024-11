Asfalti, porfido e marciapiedi: aggiudicati i lavori di manutenzione straordinaria

1,3 milioni di euro per gli interventi, previsti in diverse zone della città

Nei prossimi giorni i tecnici incontreranno l’impresa per definire il cronoprogramma lavori

LECCO – Aggiudicati i lavori di manutenzione straordinaria delle vie e delle piazze cittadine al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Redaelli Francesco Srl di Dolzago e Pozzi Virginio strade Srl di Lecco per un quadro economico complessivo di 1.300.000 euro.

Gli interventi trovano spazio nel Programma triennale delle opere pubbliche e prevedono la riasfaltatura di via dei Partigiani, via IX Febbraio, via del Sarto, via allo Zucco, via Belfiore, corso Matteotti, via Filanda (compresa la realizzazione di una nuova porzione di marciapiede a completamento di quello esistente) e via Laini, lavori in pietra, ovvero di rifacimento o sistemazione delle pavimentazioni in porfido, in via Maggiore, via Giacomo Spreafico, via A. Bonaiti, via S. Nicolò e interventi di tipo edile (prevalentemente lungo marciapiedi) in via Zelioli, via Paisiello, corso Emanuele Filiberto, via Agliati e via Morazzone.

Così l’assessora ai Lavori pubblici del Comune di Lecco Maria Sacchi: “Attiviamo una serie di interventi che interesseranno diversi rioni con lavori di nuova asfaltatura e di riqualificazione in porfido, per un importante impiego di risorse. Con la consapevolezza che ci restano ancora delle direttrici da sistemare, abbiamo scelto di dare la precedenza alle situazioni più critiche o in attesa da più tempo. Nei prossimi giorni i tecnici incontreranno l’impresa per definire il cronoprogramma lavori”.