Per la Damiano Chiesa niente trasloco al Don Guanella, si valutano altre ipotesi

La scuola materna dovrà lasciare spazio alla Casa della Comunità

Scartata l’opzione Don Guanella per i costi d’affitto, si valutano spazi di proprietà comunale

LECCO – Il tempo stringe: da settembre, con il prossimo anno scolastico, la scuola materna Damiano Chiesa di Lecco dovrà salutare la sua attuale sede di via Ghislanzoni per lasciare spazio alla nascitura Casa della Comunità, ad oggi però non è ancora nota la sua nuova collocazione.

Una delle possibilità valutate dell’amministrazione comunale è stata quella di chiedere ospitalità al Don Guanella ma il costo di affitto proposto dall’istituto, in un momento particolarmente complicato per le casse comunali, non avrebbe trovato l’intesa tra le parti.

Scartata quell’ipotesi, il municipio starebbe ora valutando dei propri locali dove trasferire l’attività dell’asilo, che il prossimo anno interesserà 38 bimbi divisi in due sezioni. L’assessore Emanuele Torri ha effettuato un sopralluogo giovedì insieme al personale scolastico che ha avanzato alcune richieste e osservazioni.

La scelta potrebbe ricadere sui moduli prefabbricati già utilizzati dal Liceo Manzoni e che l’asilo dovrebbe condividere con la scuola Carducci, la cui sede sarà interessata da lavori di ristrutturazione. Un’altra possibilità sarebbe quella di trasferire temporaneamente la Damiano Chiesa alla scuola De Amicis finché anche qui non partiranno i lavori, infine si starebbero valutando degli spazi nel vicino edificio di via Ghislanzoni che ospita la Damiano Chiesa.