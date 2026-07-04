Asilo Nido Archimede, trovata la soluzione per gli iscritti: sarà la scuola Santo Stefano

Il servizio inizierà il prossimo ottobre presso il plesso della scuola di Santo Stefano

Il sindaco Boscagli: “L’obiettivo era dare una risposta alle famiglie nel più breve tempo possibile, soddisfatti del metodo di lavoro”

LECCO – È stata individuata una soluzione per le 15 famiglie iscritte al servizio dell’asilo nido comunale Archimede di Bonacina, la cui sede è stata gravemente danneggiata dall’incendio divampato lo scorso 18 giugno. Il servizio prenderà il via il prossimo ottobre presso la Scuola Santo Stefano, in due aule rimaste libere messe a disposizione per i 13 bimbi da 0 a 3 anni iscritti.

Il rogo ha colpito la struttura proprio mentre il cantiere di riqualificazione era ormai in fase di conclusione. L’avvio del servizio era previsto per il prossimo 1° ottobre, ma l’incendio ha inevitabilmente bloccato tutto. Al momento non è ancora possibile stabilire quando l’edificio tornerà agibile: si è infatti in attesa della relazione dei Vigili del Fuoco, che dovrà chiarire l’entità dei danni e definire quali interventi saranno necessari per il ripristino della struttura.

Fin dalle prime ore successive all’incendio, l’Amministrazione comunale e gli uffici competenti si sono attivati per individuare un’alternativa che consentisse di garantire il servizio alle famiglie coinvolte. Dopo aver valutato diverse ipotesi, è stata trovata la soluzione: il nido Archimede prenderà avvio ad ottobre negli spazi della scuola di Santo Stefano, dove sono disponibili locali idonei nei quali sarà allestito il servizio.

Soddisfazione per il risultato raggiunto è stata espressa dal sindaco Filippo Boscagli e dall’assessore al Welfare Emilio Minuzzo, che hanno sottolineato il lavoro svolto in queste settimane per assicurare continuità al servizio educativo e rispondere alle esigenze delle famiglie: “Mentre il cantiere bruciava avevo in mano i nomi degli iscritti, il nostro obiettivo è stato sin da subito garantire loro un’alternativa – ha detto Boscagli – siamo estremamente soddisfatti del risultato raggiunto con un metodo di lavoro corale, che ha visto tutti proattivi: il Comune, le educatrici, la scuole. Ci sono arrivate proposte anche dai Comuni limitrofi che hanno messo a disposizione spazi in asili aperti o dismessi, un senso di vicinanza che abbiamo realmente apprezzato. Volevamo comunque garantire il servizio in città e la soluzione trovata è quella ottimale: a Santo Stefano si creerà senza volerlo un polo 0-6 anni. Ringraziamo il Dirigente Scolastico del plesso, Vittorio Ruberto, per la sua disponibilità”.

Il gruppo classe, 13 bimbi in totale, partirà quindi il prossimo 1 ottobre in due aule del plesso: “Mancano gli ultimi passaggi tecnici e si renderanno necessari minimi lavori di adeguamento, ma il grosso è già fatto – ha spiegato l’assessore Minuzzo – destineremo lì gli arredi previsti per Bonacina che non erano ancora stati allestiti e prevediamo anche un ingresso separato al plesso per gli utenti del nido. Vorrei ringraziare davvero tutti per il grande sforzo compiuto volto a dare alle famiglie una risposta il più possibile immediata, considerando i tempi emergenziali. Siamo davvero soddisfatti”.

Per illustrare nel dettaglio l’organizzazione del prossimo anno educativo e fornire tutti gli aggiornamenti sulla situazione, è stato fissato un incontro con le famiglie iscritte che si terrà mercoledì 8 luglio alle ore 18.

Trovata la soluzione si lavorerà ora per provare a riaprire le iscrizioni al servizio nel più breve tempo possibile anche se, come precisato, il terzo nido comunale avrà per ora una capienza massima di 32 posti. Sul futuro della struttura di Bonacina il sindaco non si è sbilanciato: “Stiamo aspettando la relazione dei pompieri per capire quali sono gli interventi necessari al ripristino, abbiamo chiesto il dissequestro del cantiere. Valuteremo in base agli esiti, ora come ora la priorità è sistemare la struttura e ridare decoro al quartiere che non può vivere con quella ferita”.