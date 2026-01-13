Asilo nido di Bonacina: giovedì riapre il cantiere

Ieri, lunedì, il sopralluogo della nuova impresa che porterà a termine i lavori

LECCO – Nella giornata di ieri, lunedì, si sono svolti i sopralluoghi tecnici da parte della nuova impresa incaricata di proseguire e completare i lavori dell’asilo nido di via Timavo, nel rione Bonacina. Un passaggio operativo che precede la ripresa del cantiere, fissata per giovedì, dopo una fase di stallo e una riorganizzazione amministrativa.

L’intervento, che riguarda una struttura già demolita e in buona parte ricostruita, aveva subito un arresto in seguito alla risoluzione del contratto con il precedente affidatario. La chiusura del rapporto, avvenuta tramite accordo bonario dopo l’avvio della procedura per inadempienza, ha reso necessario ridefinire il quadro tecnico ed economico dell’opera per poter arrivare al completamento.

Nel corso del consiglio comunale del 22 dicembre, il sindaco Mauro Gattinoni aveva illustrato la situazione, spiegando come le perizie effettuate sullo stato dei lavori e l’aggiornamento obbligatorio dei listini pubblici avessero evidenziato la necessità di ulteriori risorse. Oltre ai 100 mila euro già stanziati, sono stati stimati circa 150 mila euro aggiuntivi per coprire l’aumento dei costi e consentire la conclusione dell’intervento.

A fine dicembre la Giunta comunale di Lecco ha approvato il progetto stralcio e il nuovo quadro economico, fissando il costo complessivo dell’opera a 1.829.790 euro. L’atto ha segnato la ripartenza formale del cantiere, sbloccando l’iter per il nuovo affidamento e permettendo di programmare la ripresa delle attività sul campo.

I sopralluoghi effettuati ieri dalla nuova impresa rappresentano quindi l’ultimo passaggio preliminare prima del ritorno degli operai in cantiere. Da giovedì i lavori riprenderanno per il completamento della struttura, con l’obiettivo dichiarato dall’amministrazione comunale di rispettare le scadenze previste dal PNRR e arrivare alla conclusione dell’asilo nido entro il 30 giugno 2026, termine ultimo per la rendicontazione dei fondi.