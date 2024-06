Asilo Nido di Bonacina, iniziata la demolizione dell’ex scuola

Dopo le bonifiche venerdì è iniziata la demolizione di parte del muro fronte via

I lavori sono finanziati grazie ad un contributo ottenuto dal Pnrr: termineranno entro il mese di febbraio 2025

LECCO – Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di demolizione dell’ex scuola di Bonacina in via Timavo, dove verrà realizzato il nuovo asilo nido comunale. Il cantiere è iniziato con le operazioni di bonifica e smaltimento dei materiali speciali presenti in struttura, si è poi passati all’area esterna. Venerdì è iniziata la demolizione di parte del muro fronte via per l’accesso ai mezzi di cantiere.

“Grazie al contributo ottenuto dal PNRR nel rione di Bonacina sorgerà un nuovo asilo nido, il terzo comunale – ha fatto sapere l’assessore Maria Sacchi (Lavori Pubblici) – l’asilo sarà costruito sul terreno che ospitava la ex scuola primaria Filzi (che sarà abbattuta) a favore di una nuova costruzione che vedrà un aumento di volumetria di poco inferiore al 30%, secondo la normativa vigente che prevede che i servizi dell’asilo nido siano collocati tutti al piano terra”.

“Sarà un edifico Nzeb – ha proseguito Sacchi – ovvero ad alta efficienza energetica e a consumo zero grazie a un impianto fotovoltaico, e ci sarà il recupero delle acque meteoriche per uso sanitario. Al piano primo, oltre agli spazi ad uso dell’asilo nido come cucina, aula e spogliatoio docenti, spogliatoio e ripostiglio per pulizie, sarà presente uno spazio ad accesso separato a servizio della comunità”.

Il nuovo asilo nido ospiterà 30 bambini (1 sezione per 6 lattanti e 2 sezioni per divezzi, ciascuna di 12 bambini). Ogni sezione risulterà autonoma nelle funzioni, comprendendo un proprio spazio attività, uno dedicato al riposo e i relativi servizi igienici, differenziati per fascia d’età. Ciascuno spazio dedicato alle attività avrà un accesso diretto al giardino e agli altri spazi esterni e presenterà al suo interno delle zone dedicate al pranzo, ai libri e alla lettura, al disegno, ai giochi di costruzione e ai giochi simbolici. QUI più dettagli