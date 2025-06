Assegnate le borse Ballabio e Cinacchi agli allievi più talentuosi del Zelioli

La cerimonia pubblica si terrà giovedì 12 giugno alle 18 nell’auditorium dell’istituto

LECCO – Un riconoscimento che non è solo simbolico, ma concreto: lo scorso 17 aprile il civico istituto musicale Giuseppe Zelioli ha premiato otto studenti con le borse di studio “Mario Ballabio” e “Cinacchi”, assegnando inoltre due menzioni speciali a giovani allievi che si sono distinti per impegno e risultati nel loro percorso musicale.

La selezione, avvenuta nel cuore della primavera, rappresenta uno dei momenti più sentiti dalla scuola cittadina, gestita dalla Fondazione Luigi Clerici di Milano per conto del Comune di Lecco. Le borse – ciascuna del valore di 200 euro – si concretizzano in una riduzione sulla retta del secondo quadrimestre, ma per i ragazzi e le loro famiglie valgono ben più di un contributo economico: sono il segno tangibile di una passione che si traduce in dedizione e costanza.

Alla quarta edizione, la borsa di studio “Mario Ballabio”, nata grazie alla volontà della famiglia Ballabio in collaborazione con la Pro Loco di Ballabio, ha premiato Francesco Galbiati, Luca Brini, Flavio Rundo Sotera, Nicole Ruggiero, Annamaria Uka e Mattia Danzi. Accanto a loro, Emanuele Manferdini ha ricevuto una menzione speciale, riconoscimento che spesso commuove quanto – e talvolta più – della borsa stessa.

Per la borsa di studio “Cinacchi”, invece, la commissione ha scelto di valorizzare il talento di Fernandez Cartagena Hilary Carla e Francesco Codega. A distinguersi per eccellenza, ricevendo una menzione speciale, è stata Cecilia De Divitis.

La consegna ufficiale dei premi è fissata per giovedì 12 giugno alle ore 18, presso l’auditorium dell’istituto musicale G. Zelioli. Sarà un momento di festa, ma anche di riflessione sul valore educativo della musica, sul suo potere di aggregare, di formare, di aprire mondi interiori.

A sottolinearlo è l’assessore all’Educazione del Comune di Lecco, Emanuele Torri, che ha voluto esprimere gratitudine a chi rende tutto ciò possibile: “Un sentito ringraziamento alle famiglie Ballabio e Cinacchi perché anche quest’anno contribuiscono in maniera significativa a riconoscere i talenti più significativi tra i tanti presenti nel civico istituto musicale Giuseppe Zelioli. Tra le tante arti, la musica rappresenta una grande possibilità comunicativa, oltre che espressiva; per i tanti alunni della scuola è certamente un’opportunità di conoscenza di sé, sotto la sapiente e appassionata guida di tutti i docenti presenti nell’Istituto. Un sentito ringraziamento va anche a loro e al direttore Gianluca Cesana per la passione educativa e le competenze professionali che mettono in gioco quotidianamente!”.