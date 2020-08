Assegnati i lavori del Teatro della Società, 2,5 milioni per la riqualifica

I lavori sono stati affidati a tre ditte campane con un ribasso del 25%

Il cantiere dovrebbe cominciare entro la fine di settembre

LECCO – I lavori al Teatro della Società di Lecco, chiuso dal 2017, sono stati finalmente affidati. La notizia è arrivata questa mattina.

Per la riqualifica il Comune di Lecco ha stanziato 1,9 milioni a cui sono stati aggiunti 700 mila euro. Complessivamente il costo dei lavori è di 2,5 milioni.

La procedura per gli interventi di recupero funzionale del teatro era stata bandita lo scorso 19 giugno. Aggiudicatario un raggruppamento temporaneo di imprese composto dalle ditte S.TE.M. Srl di Aversa (Caserta) che è la capogruppo mandataria, quindi la C.M.G. Srl di Napoli (mandante) e la Vitiello Restauri Sas di Pompei (mandante).

1.307.331,45 euro al netto di IVA, di cui 112.253,52 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, l’importo dei lavori a base di gara e 21 le imprese partecipanti al bando, per il quale il raggruppamento ha offerto un ribasso del 25,719 %, pari a 307.362,09 euro al netto di IVA.

Con l’affidamento concluso si attende ora l’inizio del cantiere che, salvo imprevisti, dovrebbe partire a fine settembre. I lavori, oltre alla sistemazione della volta con l’affresco di Orlando Sora, prevedono una più ampia riqualifica e messa in sicurezza della struttura.