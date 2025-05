Assemblea dell’Ordine degli Ingegneri di Lecco: bilancio, formazione e sport

Medaglie d’oro per Braga, Riva e Rossini: 50 anni dalla laurea

Kwadzo Klokpah, ospite del convegno finale, ha portato una testimonianza ispiratrice tra sport, fatica e successi paralimpici

LECCO – Appuntamento non solo istituzionale, ma anche carico di significato umano l’Assemblea annuale dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Lecco, svoltasi ieri, nell’Aula Magna del Poli di Lecco durante la quale, la categoria ha fatto il punto sulle attività svolte e ha reso omaggio a tre professionisti che da mezzo secolo portano avanti con dedizione la propria carriera.

Il presidente Adriano Alderighi ha illustrato un bilancio positivo dell’anno trascorso: “In questi anni l’Ordine è particolarmente attivo, innanzitutto nel campo della formazione”, ha dichiarato. Ben 56 eventi formativi hanno coinvolto gli iscritti, grazie anche all’impegno della vicepresidente Narghes Doust, della segreteria e della collaborazione con altri ordini e associazioni, tra cui AIDIA e la Consulta Regionale CROIL. Attualmente gli iscritti sono 1.077, con una crescente presenza femminile pari al 17%. “Una comunità professionale coesa e riconosciuta”, come l’ha definita l’ing. Ippolita Chiarolini, consigliera del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Particolarmente toccante il momento della consegna della medaglia d’oro ai tre nuovi “senatori”: Marco Braga, Ersilio Riva e Giuliano Rossini, premiati per i 50 anni dalla laurea. Tre percorsi diversi ma accomunati da una lunga e appassionata carriera.

Braga, ingegnere meccanico laureatosi al Politecnico di Milano nel 1975, è stato pioniere delle videoispezioni in ambito geotecnico e del risanamento non invasivo delle canalizzazioni. Fondatore di Geovision Srl, ha portato in Italia tecnologie d’avanguardia nel settore delle infrastrutture sotterranee.

Riva, ingegnere civile strutturista, ha legato il suo nome allo Studio Riva Ingegneria e a importanti opere di edilizia industriale, civile e infrastrutturale. Ha svolto anche ruoli di rilievo nella formazione professionale e nella progettazione turistica con Valtur, oltre a un’intensa attività pubblicistica e didattica.

Rossini, anch’egli laureato al Politecnico nel 1975, ha operato tra consulenza ambientale e servizi ecologici. Dopo gli inizi al CNR e in MITA S.p.A., ha fondato Prinea Srl, guidandola fino a oggi. È stato anche protagonista della vita pubblica locale, ricoprendo incarichi nei settori edilizio e della gestione rifiuti, e presidente della VALBE Servizi S.p.A.

L’assemblea ha visto anche la partecipazione del sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, che ha sottolineato: “In questo momento di attuazione del PNRR, è fondamentale una collaborazione stretta con i tecnici per portare avanti infrastrutture e progetti strategici per la nostra città”. Il primo cittadino ha inoltre ricordato l’imminente adozione del nuovo Piano di Governo del Territorio: “Sarà un momento importante, perché ci chiederemo quali siano i valori che vogliamo raccontare e normare attraverso questo strumento”.

A chiudere la giornata è stato il convegno “Volontà e ingegno: storia di un atleta tra sfide, tentativi e vittorie”, che ha visto protagonista l’atleta paralimpico Kwadzo Klokpah. Il campione derviese ha emozionato i presenti ripercorrendo le tappe della sua carriera, dalle prime gare fino alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, in un racconto di resilienza e determinazione che ha idealmente legato lo sport all’ingegno e all’impegno della comunità degli ingegneri lecchesi. L’incontro, moderato dall’ing. Massimiliano Cassinelli, ha visto anche l’intervento del prof. Marco Tarabini del Politecnico.