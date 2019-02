Al Teatro Invito, oggi pomeriggio, si è tenuta l’assemblea annuale dell’Avis Lecco

Tante le iniziative svolte nel corso del 2018 e tanti progetti in campo per quest’anno

LECCO – Un gruppo comunale in salute quello dell’Avis Lecco che, oggi pomeriggio (sabato), si è ritrovato per l’assemblea annuale.

Il presidente Andrea Bonaiti, dopo aver ricordato i soci scomparsi con una menzione speciale a Giovanni “Charlie” Giarletta, ha stilato il bilancio del 2018.

Tra le varie attività e iniziative portate avanti nel corso dell’anno ha ricordato l’istallazione dei tavoli e delle panchine nel Parco Monti Sorgenti di Pescarenico, dove c’è il monumento dell’Avis: “In primavera organizzeremo una piccola festa per inaugurare questo nuovo spazio che doniamo alla città”.

Tante le iniziative che vedono l’Avis in prima linea: “Festival Manzoniano, Concerto di Natale, Sagra delle Sagre, Giornate in piazza col camper. Chiunque abbia voglia di collaborare si faccia avanti, abbiamo bisogno di nuove gambe, braccia e teste”.

Tra i relatori Bruno Gandolfi che ha illustrato il bilancio, approvato dal revisore dei conti Marta Sacchi. Il direttore sanitario dottor Roberto Spini , da 25 anni al fianco dell’Avis Lecco, ha fornito un po’ di numeri: “Nel 2018 gli aspiranti donatori sono stati 226, 25 dei quali non sono stati giudicati idonei. Nel 2018 sono 37 le non idoneità riscontrate in donatori attivi, in calo rispetto agli anni precedenti”.

Come di consueto l’assemblea è stata l’occasione per consegnare i riconoscimenti ai donatori.

Benemerenze gruppo Valsassina

Diploma e distintivo in oro smeraldo (dopo 40 anni di iscrizione all’Avis e la effettuazione di almeno 80 donazioni oppure al compimento di 100 donazioni)

ALIPRANDI DARIO

ANEMOLI MARCO

MONTICELLI GIUSEPPE

SANGIORGIO MARCO

TICOZZELLI STEFANO

Diploma e distintivo in oro rubino (dopo 30 anni di iscrizione all’Avis e la effettuazione di almeno 60 donazioni oppure al compimento di 75 donazioni)

BARUFFALDI ADELIO

BELOLI RAFFAELLA

GALLI GIANANGELO

INVERNIZZI FABIANO

INVERNIZZI GIANNI EGIDIO

LOCATELLI MAURO

TICOZZELLI ARNALDO

TICOZZELLI ROBERTO

Diploma e distintivo in oro (dopo 20 anni di iscrizione all’Avis e la effettuazione di almeno 40 donazioni oppure al compimento di 50 donazioni)

FUMAGALLI MARIA ROSA

GHEZZI MARTA

GIANOLA STEFANO PASQUALE

INVERNIZZI GIULIANA

JACQUET BEATRICE

LONGHI EMANUELA

MERCADANTE ALFREDO

PIGAZZI SILVANO

PRADA CRISTINA NIVES

RAPANA’ GIOVANNI

VALSECCHI LORENZO

Diploma e distintivo in argento dorato (dopo 10 anni di iscrizione all’Avis e la effettuazione di almeno 24 donazioni oppure al compimento di 36 donazioni)

ARRIGONI MICHELE

CASALI FRANCESCO

DINI CIACCI GUIDO

GHEZZI MATTEO

INVERNIZZI MONICA

PANZERI MICHOL

PIAZZOLI BARBARA

ROSA MAURO

SCALZI FILIPPO

Diploma e distintivo in argento (dopo 5 anni di iscrizione all’Avis e la effettuazione di almeno 12 donazioni oppure al compimento di 16 donazioni)

ALDEGHI MARILENA

BARUFFALDI PAMELA

BIANCHINI PAOLA

COMBI GABRIELLA

CORTI LUCA

GALANTE ANTONIETTA

RECCHIA ELEONORA

TAGLIAFERRI MYRIAM

Diploma e distintivo in rame (dopo 3 anni di iscrizione all’Avis e la effettuazione di almeno 6 donazioni oppure al compimento di 8 donazioni)

ANBARI EL HABIB

ANBARI EL MAHFOUD

ARRIGONI IVAN

ARRIGONI MICHELE

BIANCHI IVAN

CALO’ ANTONIO

DEPRETIS CHIARA

FRIGERIO ELEONORA

INVERNIZZI IRENE

INVERNIZZI STEFANO

MARONI MARCO

MILANI DARIO

PAROLI LUCA

PAU GIOVANNI

RIVA ELENA

SPREAFICO LAURA DEL PILAR

TAGLIAFERRI MATTEO

Benemerenze gruppo Lecco

Diploma e distintivo in oro diamante (al termine dell’attività donazionale e la effettuazione di oltre 120 donazioni)

BIFFI LUIGI

CATTANEO COSTANTINO

MAINETTI FABRIZIO

VEZZONI VALTER

Diploma e distintivo in oro smeraldo (dopo 40 anni di iscrizione all’Avis e la effettuazione di almeno 80 donazioni oppure al compimento di 100 donazioni)

BONACINA LUIGI

BUTTI ERCOLE

BUTTI FABIO

CROTTA ROBERTO

DELL’ORO MARCO

FUMAGALLI GIORGIO

GARLATI DAVIDE

LI PUMA ANN

MAZZOLENI STEFANO

PERSICHELLA MICHELE

POLONI ATTILIO

QUADRIO FABIO

ROCCHI GIANCARLO

ROMANO VINCENZO

STEFANONI PAOLO

VALSECCHI GIANPIETRO

VALSECCHI GIOVANNI

ZANGARI CESARE

Diploma e distintivo in oro rubino

AMADEI LAURA

ANGELIBUSI NATALIA

ANNOVI ELENA

ARRIGONI ROBERTA

BAIO MASSIMO

BARATTI BARBARA

BELGERI MICHELE

CAROZZI GIORGIO

CASTELNUOVO DANIELE

CERRI ANGELO

COGLIATI PAOLO

CONCA ALESSIO

CONSONNI CLAUDIO

CORRADO ANTONELLO

DE LAZZARI PAOLO

DELLA MORTE FABIO

DOSSI MARCO

FUMAGALLI PAOLO ROCCO

GENNUSO MARCO

GIELLA FERDINANDO

GIORDANO UGO

GIURATO SANDRO

INVERNIZZI FABRIZIO

LEGGIERI ANTONIO

LOCATELLI CARMEN

MAGLIA DAMIANO

MAGNI GIUSEPPINA

MAMBRETTI WILLIAMS

MAURI FRANCESCO

MECCA LUCIANO FRANCO

MIATTO GIOVANNI

MILANI LUCA

MINONZIO ALBERTO

MONETA PAOLO

MONTAGNA LUCA

MONTANARI GERMANO

NEGRI MONICA

NEGRI RODOLFO

PANUNZIO LUIGI

PANZERI FABIO

PARMA CHRISTIAN

PELLEGATTA LETIZIA

PEREGO DONATO

PIANA MICHELE

PIZZAGALLI MAURIZIO

POLVARA LUCA

POZZI DARIO

POZZI LUCIA

ROTA CLAUDIO

SCAIOLI IVAN

SCAVO BRUNO

SCOTTI ORNELLA

SESANA LUCA CARLO

SOZZI PAOLA

SPREAFICO LUCA

TAGLIAFERRO MARIELLA

TICLI BERNARDO

TODESCHINI MICHELE

VALTOLINA CRISTINA

VISCONTI ALBERTO

Diploma e distintivo oro

ALBORGHETTI LEONARDO

AMATO ROMEO

AMONINI ELENA

ARRIGONI PAOLA

BALESTRIERI CINZIA

BIFFI RITA

BORRACCETTI PAOLA

BRAMANI ALESSIO

BUSI SANTINO

CADEMARTORI CARLO

CALCAGNI MARCO

CAPOCASALE PAOLO

CASATI GIOSUE’

CASTELNUOVO MATTIA

CAVALLI PATRIZIA

CESANA FERDINANDA

CESANA NICOLA

CIVILLINI RUDY

CLOZZA LAURA

COLAVITA ANTONIO

COLOMBO FABIO

CORDIO ANGELA

CORNAGO PAOLO

CRISTOFORO CATERINA

CROTTA LORENZA

DELL’ORTO EDOARDO

DOSSI CRISTINA

ESPOSITO ADELE

FERRARIS MARA

FONTANA DEBORA

FUMAGALLI GIANMARIO

GOLINELLI ALESSANDRO

GUALZETTI GIORGIO

INVERNIZZI DEBORAH

LA MARCA CONTORNI FABRIZIO

LAROSA VALERIO

LAZZARO SERGIO

LENZONI MASSIMILIANO

LONGHI SILVIO

LONGONI ANTONELLA

LOSA MARIANGELA

LOZZA CARLA

MAGGI ALESSANDRO

MAURI LUCA

MAURI MARIA RITA

MAZZA MANOLA

MAZZARELLA DOMENICO

MENABALLI SARA

MENEGATO DANIELE

MILANI ROBERTO

MOLTENI GIORGIO

MONTANI RAFFAELLA

ONGANIA OSCAR

ONOFRI SIMONE

PANZERI MATTEO

PANZERI MONICA

PASQUALE CLAUDIO

PEDROLI ANNALISA

PIZZARDO MICHELA

PORCELLI MICHELE

RABOZZI GIOVANNA

RATTI MARIA ELISABETTA

RATTI PIETRO

RATTI ROSEMARY

RIVA ANDREA

ROLANDI ENRICO

ROLANDO ENRICO

ROTA RENZO

RUSCONI ILENIA

SAGGIN BORTOLINO

SPREAFICO MATTEO

STEFANONI PATRIZIA

TONCELLI LUCA

TUSEO GIOVANNI

VALLERA ROSA

VALSECCHI LUCA

VIGANO’ STEFANO

Diploma e distintivo in argento dorato

ALTERIO MARCO

ANDREOTTI SARA

ANGHILERI ANTONIO

ANGHILERI GIULIA

ANGHILERI IRENE

BASSANI MICHELA

BELPRATO LUIGI

BETANCOURT BEDOYA SORAYA

BIAVASCHI ELENA

BODANZA ANTONINO

BOLIS BARBARA

BOLIS JESSICA

BOMBAGLIO ARNALDO

BONACINA NICOLE

BONFANTI MARTA

BRANDUARDI DAVIDE

BRUSA FRANCESCA LUISA

CAMOZZI RENATO

CAMPIONI GABRIELE

CAPPI SILVIA

CARNEVALE BRUNO

CASARI MANUELA

CERVELIONE CINZIA

CIABARRI ELISA

COLZANI LUCIANO

CRIPPA LUCA

CRISCUOLO GIULIO

CRUCIANI MICHELA

CURRERI MARCO

DANELLI KATIA

D’ANNA MATTEO

DARDANO MARIO

DE GREGORIO EMILIO

DE MAIO ROSA

ESPOSITO MARIANGELA

GEROSA RICCARDO

GILARDI PAOLA

GOBBO DARIO

GRIFFO VANDA

IPPOLITO LUCA

LAMPARELLI LIVIO TOMMASO

LOSA JESSICA

MAGGIORANO GRAZIANO

MANENTE ANNA

MARCATI ALICE

MAROCCHINI GUIDO

MASTROIANNI MARCO

MAURI DAVIDE

MAURI FABRIZIO

MEATI CAROLINA

MIGLIORINI ANDREA

MILANI MASSIMO

MOLIA MASSIMILIANO

MONGUZZI ROSELLA

MONTI MONICA

MURACA FERRUCCIO

PALMIERI FABIANO

PANUNZIO LUCIA

PANZERI VERONICA

PERILLO MARCELLO

PEROTTI MAURO

RAINERI GIACOMO

RATTI LORENZO

ROCCOLI ANNALISA

ROSA MARCELLO

RUSCONI MICHELE

SANDIONIGI ROSARIA GIUSEPPINA

SANTORO STEFANO

SCARMOZZINO PASQUALE

SCICCHITANO RAFFAELLA

SIRONI MARCO

SPREAFICO VALENTINA

STEFFANONI ALBERTO

TANZI MARCO

TARABINI MATTEO

TENTORIO IVAN

TROBBIONI GIANMARIO

TURBA STEFANIA

VALAPERTA CRISTIAN

VALENA CARLO ALBERTO

VALENA SIMONE

VALENTINI MAURIZIO

VALSECCHI LUCA

VASSALLI ALBERTO

VOLPE VALERIA

Diploma e distintivo in argento

ACQUISTAPACE LAURA

ADAMO SALVATORE

ALDE’ BEATRICE

AMBROSINI RENATO

ANDREOLI ARIANNA

ANGHILERI FILIPPO

ARSENI DONATO

BARBIERI VERONICA

BIANCONI STEFANO

BODEGA FRANCESCA

BODEGA GIUSEPPE

BONAVENTURA MICHELE

BRESCIA LIANA

BRUSCO MARCO

BURINI DAVIDE

CARPINO CATERINA

CASAROLA ANDREA

CASTELNOVO CESARE

CATANIA PAOLO

CEFALI’ VERONICA

CEFALO IVANO

CENDALI GIUDITTA

CEREDA SILVIA

CESANA FERRUCCIO

COLAZZO MARIA LUIGINA

COLLEONI SIMONE

COLOMBO STEFANO

COMMODARO ALESSANDRA

CORGNALI MARIA TERESA

CORRADI MICHELE

CORTI ALESSIO

CORTI CARLO

COZZOLINO VINCENZO

CRIVELLI SILVIA EMILIA

CURTI MICHELE

D’ANGELO ANGELINA

DE BATTISTA IZAIAS

DE ROSA GIUSEPPINA

DE SILVA HAKKINI GIHAN INDU K

DELLA MORTE LORENZO

DI BELLA FILIPPO

DI MARTINO ERNESTO

DOSSI ELENA

DRAGHICI ANDREI CRISTINEL

EL HARIFI EL MOSTAFA

FASOLI CHIARA

FERRERI ALESSANDRA

FEZZI GIULIO

FORMOLLI MATTIA

FUSCO ALESSANDRO

GALLI CLETTI

GALLI GIACOMO

GAMBA KEVIN

GIGLIARANO LAURA

GIROLA GIONA

GUERRIERO ARTURO

ISELLA FILIPPO

KHAIF ABDERRAHMANE

LA PERLA LUCA

LIPOMI GESSICA

LOBATON MORI JUAN CARLOS

LOCATELLI MORENO

MAESANI MARTINO

MALOBERTI DAVIDE

MARCON SARA

MARTINEZ BALAREZO RUTH KARINA

MARZOLLA PAOLO

MAZZA FEDERICA

MELI MARIO

MIHALYI GHEORGHITA

MILESI ALESSANDRA

MINISCHETTI FABIO

MOLTENI MARICA

MONOPOLI FABIOLA

MONTICCIOLO SIRIO

MURACA GIUSEPPE

NISTRI ALESSANDRO

PALUDI ROBERTO

PANZERI ELISABETTA

PERGAMI MARCO DOMENICO

PICARIELLO FILIPPO ALESSIO

PORCARO RAIMONDO

POZZATI ANDREA

POZZONI FRANCESCO

RAFFA FRANCESCO

RIGAMONTI MELISSA

RIMICCI YLENIA

RIPAMONTI LORENA

RIVA GLORIA

SABINO TEIXEIRA ELISABETE MARINA

SANDIONIGI SILVIA

SCARAMUCCI CLAUDIO

SPADA MARISTELLA

SPREAFICO IGOR

STEFANONI ROBERTO

STIRPARO FRANCESCO

TALOTTA PAMELA

TENTORI LUCA

TERZONI FABIO

TLILI ABDELLATIF

TROMBA ROBERTO DOMENICO

TUSEO MARIA ELISABETTA

VALLONE CARMELO

VALPOLINI DIANA SARA

VALSECCHI VERA

VARNEY XAVIER IFEDE

VITORBI KATIA

ZUFFO MARTINA

Diploma e distintivo in rame