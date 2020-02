Assemblee per Avis Lecco e Altopiano Valsassina, ecco i nomi di tutti i premiati

L’assemblea è in programma il 22 febbraio al teatro Invito

Il giorno successivo il ritrovo a Barzio del gruppo Altopiano Valsassina

LECCO – L’Avis di Lecco si ritroverà sabato 22 febbraio per il consueto appuntamento con l’assemblea di tutti i soci. L’appuntamento è alle ore 15 presso il teatro Invito in via Ugo Foscolo a Lecco (rione Acquate). Come di consueto per il gruppo guidato dal presidente Andrea Bonaiti sarà l’occasione per fare il punto su quanto fatto e sui progetti futuri. Al termine dell’assemblea, come da tradizione, verranno consegnate le benemerenze.

Il gruppo Altopiano Valsassina, invece, si ritroverà nella giornata di domenica 23 febbraio. Dopo la Santa Messa alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Barzio, i soci alle 11.30 si trasferiranno nella sala civica di palazzo Manzoni per l’assemblea. Anche in questo caso la mattinata si concluderà con la consegna delle benemerenze.

BENEMERENZE AVIS LECCO

BENEMERENZE AVIS ALTOPIANO VALSASSINA