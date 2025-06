Associazione Mosaico anticipa la presentazione dei progetti per il Servizio Civile

22 posizioni disponibili a Lecco

“Quest’anno abbiamo deciso di riservare delle posizioni per i giovani con minori opportunità in campo economico”

LECCO – Con un mese di anticipo rispetto alla scadenza prevista, l’Associazione Mosaico ha presentato al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile i progetti destinati al prossimo bando. Complessivamente, sono 554 le posizioni offerte dagli enti associati in Lombardia, di cui 22 nella provincia di Lecco.

Il settore con il maggior numero di posizioni previste a livello provinciale è quello dell’educazione e della promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile, sociale e dello sport, con 8 posizioni su 163 complessive in Lombardia. Seguono i settori Assistenza e Patrimonio storico, artistico e culturale, entrambi con 7 posizioni in provincia, su un totale rispettivamente di 201 e 167 a livello regionale.

“Quest’anno c’è un’importante novità – ha annunciato Claudio Di Blasi, presidente di Associazione Mosaico – abbiamo infatti deciso di riservare delle posizioni per i giovani con minori opportunità in campo economico. Lo sviluppo e la formazione delle nuove generazioni è sempre stato fondamentale per Mosaico, e basandoci su questo principio abbiamo fatto questa scelta, che riteniamo crei condizioni egualitarie tra i candidati”.

Inoltre, Claudio Di Blasi ha aggiunto: “Tornando ai numeri, per il prossimo bando, per quanto riguarda il settore Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport, sette posizioni sono previste per i progetti dei servizi all’infanzia, e uno per l’educazione e promozione dei diritti del cittadino“.

Il settore Assistenza si articola in progetti rivolti a persone con disabilità (due posizioni), adulti e anziani in condizioni di disagio (una posizione) e minori e giovani a rischio di esclusione sociale o in situazione di disagio. Le sette posizioni nel settore del Patrimonio storico, artistico e culturale sono dedicate ad attività di cura e conservazione delle biblioteche.

“Associazione Mosaico struttura ogni progetto in base alle esigenze dei singoli enti, pubblici e privati non profit, che svolgono un ruolo fondamentale sul territorio, anche grazie al contributo dei giovani operatori volontari impegnati in un percorso di Servizio civile della durata di un anno” ha sottolineato Di Blasi, evidenziando non solo i benefici per la comunità locale, ma anche la crescita personale e professionale dei giovani partecipanti (il bando è rivolto ai maggiorenni fino a 29 anni non compiuti).

“L’auspicio – ha concluso Di Blasi – è che tutti i nostri progetti vengano approvati e finanziati dal Dipartimento, così da offrire al maggior numero possibile di giovani l’opportunità di vivere questa esperienza e di contribuire attivamente alla comunità in cui vivono”.