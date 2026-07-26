Associazioni combattentistiche, Regione finanzia 5 progetti nel Lecchese

“I finanziamenti assegnati premiano associazioni che ogni giorno operano con passione e spirito di servizio”

Premiate l’ANA di Carenno, il Gruppo Alpini di Mandello del Lario, l’ANA di Annone di Brianza, gli Alpini di Garbagnate Monastero e Brongio e la Sezione ANA di Lecco

MILANO – “Regione Lombardia conferma con i fatti la propria vicinanza alle associazioni combattentistiche e d’arma. Realtà che nel territorio lecchese svolgono un ruolo fondamentale nella promozione dei valori della solidarietà, del servizio e della memoria storica. Grazie al bando regionale sono stati finanziati cinque progetti in provincia di Lecco per un importo complessivo di oltre 30.600 euro”.

Lo dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza, commentando l’approvazione del piano di assegnazione dei contributi destinati alle associazioni combattentistiche e d’arma promosso dall’assessorato regionale alla Sicurezza e Protezione Civile.

“Gli Alpini e le associazioni d’arma rappresentano una risorsa preziosa per le nostre comunità. Sono protagonisti non solo nelle attività commemorative e nella custodia della memoria. Ma anche nelle iniziative sociali, culturali e di supporto al territorio, collaborando costantemente con le istituzioni e con il mondo del volontariato”.

Nel dettaglio, i contributi assegnati alla provincia di Lecco riguardano l’Associazione Nazionale Alpini Gruppo Carenno con 3.961,60 euro, il Gruppo Alpini di Mandello del Lario con 4.255,36 euro, l’ANA di Annone di Brianza con 10.000 euro, il Gruppo Alpini di Garbagnate Monastero e Brongio con 2.400 euro e la Sezione ANA di Lecco con 10.000 euro.

“Si tratta di risorse che consentiranno di organizzare raduni, commemorazioni, iniziative culturali e attività rivolte alla cittadinanza e alle giovani generazioni. Col l’obiettivo di tramandare valori che costituiscono un patrimonio importante per il nostro territorio. Il mondo alpino lecchese è da sempre sinonimo di impegno, dedizione e disponibilità verso la comunità. Come dimostrato anche nelle situazioni di emergenza e nelle numerose attività di carattere sociale”.

Piazza sottolinea, inoltre, come Regione Lombardia abbia deciso di rafforzare ulteriormente il sostegno al settore: “Grazie alle ulteriori risorse rese disponibili con l’assestamento di bilancio sarà possibile finanziare tutte le domande ammesse, esaurendo integralmente la graduatoria. Un segnale concreto di attenzione verso realtà che svolgono una funzione importante nel promuovere la cultura della sicurezza, il senso civico e l’identità delle nostre comunità”.

“Desidero inoltre ringraziare l’assessore Romano La Russa per aver voluto e sostenuto questa misura. Ha dimostrato attenzione concreta nei confronti delle associazioni combattentistiche e d’arma, degli Alpini e del prezioso lavoro che svolgono quotidianamente nelle nostre comunità”.

“Esprimo soddisfazione per questo risultato. I finanziamenti assegnati premiano associazioni che ogni giorno operano con passione e spirito di servizio. Regione Lombardia continuerà a essere al loro fianco per valorizzare un patrimonio di volontariato e impegno. Valori che costituiscono delle eccellenze della nostra provincia”, conclude Mauro Piazza.