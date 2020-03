Asst di Lecco, attivato il supporto psicologico per il personale e i famigliari dei pazienti

LECCO – L’ASST di Lecco oltre agli interventi strettamente dovuti per affrontare il problema COVID 19, ha attivato il supporto psicologico per il proprio personale sanitario e per i famigliari dei pazienti ricoverati in merito alle informazioni cliniche dei loro cari.

Pertanto i famigliari dei pazienti ricoverati per questa problematica negli ospedali dei Lecco e Merate potranno ricevere una telefonata da parte di uno specialista psicologo che li supporterà nella comprensione ed accettazione della situazione clinica del loro congiunto e delle problematiche conseguenti gli eventuali stati di quarantena dei familiari.

Questo servizio è gestito dall’unità di crisi della UOSD di Psicologia dell’ASST di Lecco con la supervisione tecnica di psicoterapeuti specializzati nella gestione di eventi connessi a situazioni di crisi (EMDR Italia).