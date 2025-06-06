ASST di Lecco e ASPOC insieme per l’inclusione: conclusa con successo la visita guidata all’Ospedale Manzoni

Per gli studenti del progetto “CARE”

LECCO – Prosegue con successo la collaborazione tra l’ASST di Lecco e l’Associazione per lo Sviluppo del Potenziale Cognitivo (ASPOC), attiva da anni nella promozione di contesti educativi inclusivi per persone con disabilità cognitiva.

All’interno di ASPOC College, nato per favorire l’inclusione sociale e lavorativa di giovani con disabilità, si inserisce il progetto Competence Center CARE (LabCare), realizzato con il contributo formativo del personale infermieristico dell’ASST di Lecco.

Si tratta di un’esperienza unica in Italia, in cui i professionisti sanitari partecipano direttamente al percorso educativo, adattando le attività didattiche ai livelli cognitivi degli studenti tramite l’approccio ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health).

Per l’anno 2024/2025, il laboratorio ha sviluppato il “Progetto Salute”, volto a migliorare la consapevolezza e l’autonomia degli studenti in tema di salute e benessere, fornendo conoscenze di base e strategie di selfcare.

Obiettivo dell’iniziativa quello di favorire la familiarizzazione con l’ambiente ospedaliero, riducendo l’ansia legata a eventuali future esperienze cliniche ed assistenziali.

Il percorso si è concluso mercoledì 4 giugno con una visita guidata all’Ospedale “Alessandro Manzoni” di Lecco, durante la quale gli studenti hanno potuto conoscere da vicino alcune Strutture chiave, tra cui il Pronto Soccorso, il Dipartimento Materno Infantile, il Laboratorio Analisi, il Centro Trasfusionale, la Radiologia e il reparto di Degenza Chirurgica.

La visita è stata organizzata dagli infermieri-docenti Maddalena Castelnuovo, Vincenzo Damico, Giulia Mapelli e Francesco Monteleone, con il supporto di numerosi professionisti dell’ASST di Lecco, tra cui Lorenza Baldi, Domenico Colombo, Cinzia Dadda, Roberta Daffinoti, Loredana Ietto, Elisabetta Nelli, Luciarosa Olivadoti, Emanuele Pirola, Saverio Scorpiniti e Luca Stocco.

Il progetto “CARE” è coordinato da Daniela Colombo, Direttore Didattico del Corso di Laurea in Infermieristica, con il sostegno della Direzione Strategica dell’ASST lecchese, della Direzione DAPSS e di Domenico Bodega, Presidente e Fondatore di ASPOC e Professore Ordinario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.