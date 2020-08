ASST di Lecco: tamponi eseguiti a turisti provenienti da Croazia, Grecia, Malta e Spagna

Ne sono stati fatti 715 in sei giorni, dal 15 al 20 Agosto

Il Direttore Paolo Favini: “Tutto ciò consente di arginare il più possibile la diffusione del virus”

LECCO – Dal 15 al 20 agosto l’ASST di Lecco, con la regia di ATS Brianza, ha eseguito 715 tamponi (aggiuntivi a quelli eseguiti quotidianamente ai pazienti ricoverati e ad alcuni utenti ambulatoriali che sono circa 80-100 al giorno) per la ricerca del virus Sars-Covid19 ai viaggiatori residenti nella nostra provincia rientranti da Croazia, Grecia, Malta e Spagna nelle 48 ore precedenti.

Data Numero Tamponi eseguiti (circa) 15/08/2020 80 16/08/2020 90 17/08/2020 140 18/08/2020 125 19/08/2020 110 20/08/2020 170 TOTALE 715

Ai cittadini cui viene eseguito il test vengono consegnate le istruzioni per la quarantena domiciliare in caso di positività, e viene comunque consigliata la massima autodisciplina in attesa del referto del tampone.

“Il referto del tampone – fanno sapere dell’ASST di Lecco – è disponibile la sera del successivo e comunque non oltre le 48 ore dall’esecuzione sul Fascicolo Sanitario Elettronico (per accedervi è necessario avere le credenziali: pin e Password. Per avere informazioni sull’accesso cercare sul sito www.regione.lombardia.it alla voce Fascicolo Sanitario Elettronico)”.

I casi positivi verranno comunque contattati per via telefonica direttamente dagli operatori di ATS Brianza.

“Per chi non avesse la possibilità di accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico – proseguono dall’ASST Lecco – la risposta ufficiale verrà comunque fornita attraverso la mail data ad ATS Brianza al momento della compilazione della richiesta sul portale web di ATS Brianza”.

ASST Lecco ricorda infine che “il medico di famiglia può vedere i referti dei propri assistiti che sono stati caricati sul Fascicolo Sanitario Elettronico”.

“Ringrazio vivamente i collaboratori della ASST di Lecco che si sono prontamente attivati per eseguire oltre settecento tamponi in breve tempo ai cittadini provenienti da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Tutto ciò consente di arginare il più possibile la diffusione del virus anche fra i più giovani. Invito tutti a non abbassare la guardia e ad osservare le tre norme di base che consentono di limitare il contagio: igiene personale, distanziamento sociale e uso della mascherina secondo le norme vigenti attualmente nel Paese”. Paolo Favini, Direttore Generale dell’ASST di Lecco.