Asst Lecco, assegnate le borse di studio ai figli dei dipendenti

E’ solo una delle iniziative di welfare aziendale messe in campo

“Vedere 40 ragazzi premiati per il loro impegno è una soddisfazione”

LECCO – “Questo è uno degli appuntamenti più belli che organizziamo – ha detto il direttore dell’Asst Paolo Favini -. Teniamo molto al welfare aziendale, ma vedere 40 ragazzi premiati per il loro impegno è una soddisfazione particolare”.

Nel pomeriggio di oggi, lunedì, all’ospedale di Lecco si è svolta la cerimonia di assegnazione dei “Premi di incoraggiamento allo studio” destinati ai figli dei dipendenti dell’Asst di Lecco.

L’iniziativa, frutto della costante collaborazione con la Rsu e i sindacati della dirigenza medica, ha permesso l’assegnazione a 40 giovani studenti di un assegno di 900 euro ciascuno: 5 premi per la scuola secondaria di secondo grado, 18 per la laurea triennale di primo livello e 17 per la laurea specialistica / magistrale / a ciclo unico”.

I fondi destinati ai “Premi di incoraggiamento allo studio” rientrano nel contributo economico di 76mila euro che l’Asst di Lecco e le organizzazioni sindacali hanno deciso di destinare nel corso del 2018 e 2019 alle importanti iniziative di welfare aziendale messe in campo a favore dei propri operatori.

Tra le iniziative di welfare, nell’ambito del “sostegno alla genitorialità”, sono stati erogati 23 contributi (33mila euro totali) destinati al sostegno del pagamento della retta dell’asilo nido o ai servizi per la prima infanzia; l’acquisto di servizi socio educativi (pre e post scuola) per i figli minori dei dipendenti in età compresa tra i 3 e i 13 anni. Tra le novità il bando per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto di abbonamenti per l’utilizzo di qualsiasi servizio di trasporto pubblico per raggiungere la propria sede di lavoro.

Uno dopo l’altro i ragazzi hanno ritirato il premio ricevendo i complimenti da parte della dirigenza dell’Asst.

I NOMI DEGLI STUDENTI PREMIATI

GALLERIA FOTOGRAFICA