Asst Lecco. Carenza di parcheggi e difficoltà abitative per i dipendenti, l’Rsu lancia l’allarme

I sindacati ribadiscono la necessità da parte dell’azienda di far fronte a queste problematiche

“Servono politiche adeguate per incentivare l’attrattività della Asst Lecco”

LECCO – La Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) dell’Asst Lecco, coordinata da Riccardo Emanuel Esposito, rilancia due temi di importanza cruciale per i dipendenti: il tema delle politiche abitative e l’annosa questione della carenza di parcheggi riservati ai lavoratori.

“Il benessere lavorativo dei dipendenti non trova accoglimento da parte dell’Azienda rispetto a politiche volte a incentivare l’attrattività della Asst Lecco – dicono i sindacati -. Le politiche abitative sono inadeguate: basti pensare che gli edifici ricevuti in donazione e destinati alla vendita potrebbero essere riqualificati e destinati ad uso foresteria per i dipendenti di Asst che arrivano da lontano. Scelte che sono accompagnate da affermazioni di parte datoriale che lasciano il tempo che trovano come l’aver chiesto alloggi al Comune di Lecco e ad Aler senza, al momento, esiti concreti”.

I sindacati puntano il dito anche sulle inadeguate soluzioni all’annosa questione della mancanza di parcheggio per i dipendenti: “Più volte è stata sollevata la necessità di intervenire con urgenza. Al fine di liberare posti auto preziosi per i lavoratori turnisti, abbiamo suggerito anche l’incentivazione dello smart working, accanto all’attuazione di politiche di decentramento dei servizi a livello territoriale. Al contrario si continua a centralizzare tutto, sia nel presidio di Lecco che in quello di Bellano, senza neppure aprire un ragionamento concreto ed efficace a partire dagli spazi attualmente in disponibilità dell’azienda come Villa Eremo a Lecco o l’ex distretto Asl in via Papa Giovanni

XXIII a Bellano, oppure valutando possibili convenzioni con soggetti terzi (gli immobili Ats vuoti in corso Carlo Alberto)”.

Secondo i sindacati, la mancanza di soluzioni a queste problematiche porta conseguenze dirette: “I concorsi sono quasi deserti o comunque non c’è la volontà di venire a lavorare a Lecco”.