Asst Lecco. Dal 22 al 30 aprile visite, consulti ed esami gratuiti per le donne

In occasione dell'(H) Open Weekend, un’iniziativa per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione

Il 29 aprile si terrà il convegno “Dipendenza affettiva: storia a due mani”

LECCO – In occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, la Fondazione Onda organizza dal 22 al 30 aprile la decima edizione dell’(H) Open Week, un’iniziativa pensata per promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura della salute femminile. L’Asst di Lecco, tra le strutture del network Bollino Rosa che hanno aderito all’iniziativa, ha organizzato una serie di visite, consulenze e incontri con specialisti.

Tra gli eventi conclusivi della settimana, si segnala il convegno “Dipendenza affettiva: storia a due mani“, che si terrà martedì 29 aprile alle ore 18 nell’Aula Magna dell’Ospedale “Alessandro Manzoni” di Lecco, aperto a tutta la cittadinanza.

“Il convegno sarà un’occasione fondamentale per approfondire e confrontarsi su un tema spesso trascurato, ma di grande importanza sociale. Grazie agli interventi di esperti e alle testimonianze dirette, si analizzeranno le dinamiche di questa forma di dipendenza, le sue cause e le strategie di intervento più efficaci per supportare coloro che ne sono affetti – continuano dall’ASST di Lecco -Un’occasione cruciale per sensibilizzare e favorire una maggiore consapevolezza sulle implicazioni psicologiche, emotive e sociali della dipendenza affettiva”.

“Con la decima edizione dell'(H) Open week sulla salute della donna, Fondazione Onda ETS rinnova il suo impegno nell’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. Il successo che l’(H) Open week sulla salute della donna continua a riscuotere, ci ricorda quanto sia fondamentale continuare ad occuparsi della salute femminile” spiega Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda ETS.

“È un’immensa soddisfazione sottolineare che la decima edizione coincide anche con il ventennale della nostra Fondazione – continua Merzagora – Guardare indietro al nostro passato rappresenta un’occasione per evidenziare nuovamente il nostro impegno sul fronte della medicina di genere in ambito sanitario e socioassistenziale sottolineando l’importanza della prevenzione primaria, della diagnosi precoce e dell’aderenza terapeutica nelle patologie a maggior impatto epidemiologico”.

Gli incontri

Data: 22/04/2025

Visite con il ginecologo per la paziente oncologica in menopausa. Orario: 14:30 – 18:30

Sede: 1° piano – Ambulatori di Ginecologia ed Ostetricia – Presidio Ospedaliero “Alessandro Manzoni” Lecco. Prenotazione obbligatoria al numero: 0341 489254

Modalità di prenotazione: la paziente senza impegnativa può rivolgersi al Punto Accoglienza Materno Infantile (1° piano Ospedale Manzoni Lun-Ven 8-15:15) o all’Ufficio Ricoveri Merate (Lun-Ven 07:30-15) o alla Cassa Centrale Merate (Lun-Ven 07:45-17:15 e Sab 08:30-12:15), oppure telefonicamente allo 0341/489254 (Lun-Ven 10:30-13:00).

Data: 22/04/2025

Consulenze ortopediche in tema di osteoporosi e prevenzione delle fratture ossee. Orario: 10:00 – 14:00 / 14:00 – 18:00

Sede: Poliambulatori Piano 0 Presidio Ospedaliero “Alessandro Manzoni” Lecco (ambulatorio 5 al mattino e ambulatorio 20 al pomeriggio). Prenotazione obbligatoria al numero: 0341 083083, dalle ore 9 alle ore 12.

Data: 22/04/2025

Visite senologiche di prevenzione per donne tra i 35 e i 44 anni di età. Orario: 09 – 14

Sede: Ambulatorio Stanza 1 – Poliambulatori Presidio Ospedaliero “Alessandro Manzoni” Lecco. Prenotazione obbligatoria al numero: 0341 083083, dalle ore 9 alle ore 12.

Data: 29/04/2025

Convegno “Dipendenza affettiva: storia a due mani”. Orario pomeriggio: 18 – 20.

Sede: Aula Magna – Presidio Ospedaliero “Alessandro Manzoni” Lecco. Prenotazione obbligatoria: No

Data: 30/04/2025

Bacino Consapevole (Esercizi Posturali e di stretching). Orario: 09 – 11.

Sede: Aula Dipartimento Area della Donna e Materno Infantile (primo piano) Presidio Ospedaliero “Alessandro Manzoni” Lecco.

Prenotazione obbligatoria: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekkRMEVMJaYe8eJ9slP1d2EQWAwf4SUC449enYLTHMRn4E7Q/viewform

Data: 30/04/2025

Mo(vi)mento Mamme (Esercizi posturali e di stretching). Orario: 11 – 13

Sede: Aula Dipartimento Area della Donna e Materno Infantile (primo piano) Presidio Ospedaliero “Alessandro Manzoni” Lecco

Prenotazione obbligatoria: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfULynG5bLJNY_8Kak9MEhz24C8x8u9z-onkwsWCNoef3aiA/viewform?pli=1

Data: 30/04/2025

Percorso di benessere per pazienti oncologiche: yoga, trucco e incontri con la psicologa. Orario pomeriggio: 13:30 – 16.

Sede: Salotto Dipartimento Area Oncologica (2 piano) – Palestra Medicina Riabilitativa (piano -2) Presidio Ospedaliero “Alessandro Manzoni” Lecco

Prenotazione obbligatoria all’indirizzo e-mail: oncologia.lecco@asst-lecco.it oggetto “Partecipazione a open week sulla salute della donna”

Data: 30/04/2025

Visite e colloquio con il ginecologo “Percorso Menopausa”. Orario pomeriggio: 14:30 – 17:30

Sede: Ambulatorio Ginecologico (primo piano) Presidio Ospedaliero “Alessandro Manzoni” Lecco

Prenotazione obbligatoria al numero: 0341/1253403 – 412 oppure 0341/489275