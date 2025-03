ASST Lecco: Giornata Mondiale dell’Udito Al Manzoni di Lecco screening dell’udito gratuiti

Su prenotazione i test dell’udito

In programma anche un convegno di sensibilizzazione sulle malattie dell’orecchio e conseguenti disturbi uditivi

LECCO – Mercoledì 5 marzo 2025 si svolgerà, per il quarto anno consecutivo, la giornata di sensibilizzazione sulle malattie dell’orecchio e dell’udito dal titolo “La sordità siamo noi” promossa, su tutto il territorio nazionale, dalla Società Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico-Facciale (SIOeChCF) In collaborazione con la Società Italiana di Audiologia e Foniatria (SIAF).

La manifestazione si svolge in ideale di continuità con la giornata mondiale dell’udito istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), prevista per il 3 marzo.

Oggi, oltre 360 milioni di persone vivono con una ipoacusia invalidante, di cui trentadue milioni sono bambini; a livello nazionale la prevalenza è di 15,2/1000 abitanti e il 18% della popolazione adulta italiana (otto milioni circa) presenta un deficit uditivo.

L’ASST di Lecco aderisce alle importanti iniziative mettendo a punto, con gli specialisti della Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria, una serie di iniziative volte alla sensibilizzazione sulle malattie dell’orecchio e dei disturbi uditivi.

Il primo appuntamento, rivolto alla popolazione, è organizzato per venerdì 7 marzo, gli operatori del Servizio Audiometrico saranno infatti impegnati ad eseguire, presso l’ambulatorio n. 18 del Poliambulatorio verde dell’Ospedale “Alessandro Manzoni” di Lecco, esami di screening audiologici gratuiti dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.30. È necessaria la prenotazione al numero 0341/489302 attivo dal 3 al 6 marzo, dalle ore 10.00 alle 12.00.

Sabato 8 marzo, l’Aula Magna dell’Ospedale “Alessandro Manzoni” ospiterà il convegno dal titolo “La Sordità siamo noi: quarta IV giornata nazionale SIO–SIAF di sensibilizzazione sulle malattie dell’orecchio e conseguenti disturbi uditivi” organizzato dalla Struttura di Otorinolaringoiatria (clicca qui per scaricare il programma).

Il convegno avrà anche l’importante contributo di Umberto Ambrosetti, già Professore Associato in Audiologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità e della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Policlinico di Milano, Dipartimento di Chirurgia.

Marco Trivelli, Direttore Generale ASST Lecco: “Anche per la salute uditiva, una diagnosi precoce può fare la differenza. Partecipando a questa importante iniziativa, promossa dalla Società Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico-Facciale (SIOeChCF) con la Società Italiana di Audiologia e Foniatria (SIAF), vogliamo sensibilizzare la nostra popolazione relativamente all’importanza di eseguire controlli periodici e mirati perché troppo spesso prevenzione e cura dei disturbi dell’udito vengono sottovalutati”.

Maddalena Satta, Direttrice Otorinolaringoiatria ASST Lecco: “Negli ultimi quarant’anni si è assistito ad un continuo e significativo miglioramento delle capacità diagnostiche e delle possibilità riabilitative per i pazienti affetti da ipoacusia. Per un moderno e corretto inquadramento clinico del paziente ipoacusico, però, si deve disporre di un team multidisciplinare che consenta di valutare tutte le problematiche mediche, audiologiche, cognitive, comunicazioni e relazionali del paziente e che consenta di effettuare una presa in carico e una riabilitazione di tutti gli ambiti e le capacità deficitarie coinvolte nel processo della comprensione del parlato: attenzione uditiva, memoria a breve e a lungo termine, riconoscimento e comprensione.

Nell’ultimo decennio c’è stato anche un notevole ampliamento dei criteri di indicazione all’impianto cocleare sia dal punto di vista anagrafico (pazienti pediatrici e geriatrici) sia dal punto di vista audiologico, dovuto al miglioramento e alla riduzione della traumaticità della tecnica chirurgica e al miglioramento della tecnologia e delle performance dei dispositivi.

Oggi, l’impianto cocleare dovrebbe essere riservato a tutti i pazienti che non ottengono risultati comunicativi soddisfacenti con l’utilizzo della sola protesizzazione acustica e anche a gruppi di pazienti con indicazioni borderline per cui questo dispositivo può rappresentare la spinta ad una maggiore indipendenza o alla conquista di una migliore qualità di vita”.