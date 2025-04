Asst Lecco. Il 5 maggio la Giornata Internazionale dell’Ostetrica, le iniziative

Gli eventi si svolgeranno il 5 maggio

L’obiettivo delle iniziative è quello di valorizzare i servizi offerti dalla Struttura di Ostetricia e Ginecologia e di far conoscere le cure ostetriche

LECCO – La Giornata Internazionale dell’Ostetrica, che si celebra il 5 maggio, quest’anno è dedicata al tema “Midwives: critical in every crisis”. Asst Lecco sottolinea l’importanza dell’evento: “In un mondo sempre più segnato da crisi umanitarie, causate da catastrofi naturali, cambiamenti climatici, pandemie e conflitti, il ruolo delle ostetriche si conferma essenziale e insostituibile”.

“In questi contesti, donne, ragazze e bambini risultano particolarmente vulnerabili, esposti a violenze sessuali, abusi di genere, perdita dei mezzi di sostentamento e a una drastica riduzione dell’accesso ai servizi sanitari essenziali – continuano da Asst Lecco – In tempi difficili, le ostetriche sono fondamentali per garantire le risposte ai bisogni di salute sessuale, riproduttiva, materna, neonatale e adolescenziale”.

In occasione della ricorrenza annuale, le ostetriche dell’Asst di Lecco promuovono una serie di iniziative, patrocinate dall’Ordine interprovinciale della professione ostetrica/o di Bergamo, Cremona, Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza Brianza e Sondrio, con l’obiettivo di valorizzare i servizi offerti dalla Struttura di Ostetricia e Ginecologia e di far conoscere le cure ostetriche, ospedaliere e territoriali garantite alle donne del territorio provinciale.

Tra le numerose iniziative in programma, spicca la mostra fotografica dal titolo “Ostetriche: essenziali in ogni crisi”, allestita all’interno della hall dell’Ospedale “Alessandro Manzoni” di Lecco.

Le fotografie esposte mettono in luce il ruolo fondamentale dell’ostetrica, testimone e guida in un momento tanto delicato quanto straordinario della vita: la nascita. L’esposizione include anche una selezione di immagini che raccontano l’impegno delle operatrici dell’Asst di Lecco, che hanno prestato servizio in contesti di cooperazione internazionale in paesi colpiti da conflitti armati o crisi umanitarie.

