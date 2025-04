Asst Lecco: in aumento i donatori di organi e tessuti nel primo trimestre 2025

Oggi, 11 aprile, si celebra la Giornata Nazionale per la Cultura del Dono di Organi e Tessuti

“La nostra Azienda vede un incremento, segno e cifra della maggiore sensibilità che il territorio dimostra su questo argomento”

LECCO – Nel primo trimestre 2025 il Coordinamento Ospedaliero di Procurement dell’Asst di Lecco segnala un incremento delle donazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I donatori segnalati salgono da cinque a sette; il numero delle donazioni di cornee è aumentato sensibilmente e sono rimaste stabili le donazioni multitessuto.

Più in dettaglio, al Coordinamento Regionale Trapianti sono stati segnalati quattro potenziali donatori multiorgano a cuore battente (nel contesto cioè della cosiddetta “morte encefalica”) e tre potenziali donatori multiorgano a cuore fermo; ciò ha permesso di realizzare complessivamente cinque prelievi multiorgano, grazie ai quali sono stati procurati quattro fegati, cinque reni e un cuore.

Sono state inoltre effettuate due donazioni multitessuto (di cui una realizzata presso l’Ospedale di Merate) e cinquantadue donazioni – lo scorso anno erano trentasette – di sole cornee (di cui quattro realizzate a Merate).

Francesco Raponi, Responsabile Coordinamento Ospedaliero di Procurement – ASST Lecco: “La nostra Azienda vede un incremento dei donatori, segno e cifra della maggiore sensibilità che il territorio dimostra su questo argomento. Ringrazio i colleghi del Pronto Soccorso di Merate che per la prima volta hanno partecipato alla gestione di una donazione multitessuto”.

In occasione della Giornata Nazionale per la Cultura del Dono di Organi e Tessuti, sabato 12 aprile dalle 9 alle 17, Aido Lecco sarà presente nella hall dell’Ospedale Manzoni con i propri operatori, per offrire alle persone, agli utenti e ai visitatori materiale informativo e gadget inerenti all’Associazione.