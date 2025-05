ASST Lecco in prima linea per il cuore delle donne il 27 maggio

In occasione dell’(H) Open Day, ASST Lecco apre le porte alla prevenzione

Fondazione Onda ETS promuove un’iniziativa nazionale per la prevenzione delle patologie cardiovascolari femminili

LECCO – ASST Lecco scende in campo per la salute del cuore femminile, aderendo al prossimo (H) Open Day promosso da Fondazione Onda ETS, in programma il 27 maggio. L’iniziativa, rivolta in particolare alle donne, punta i riflettori sulla prevenzione cardiovascolare, tema di crescente importanza nel panorama sanitario nazionale e globale.

Le malattie cardiovascolari continuano infatti a rappresentare la prima causa di morte in Italia e nel mondo. Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, il 31% dei decessi annui è riconducibile a patologie del cuore e dei vasi sanguigni. Uno scenario preoccupante, reso ancor più urgente dalle proiezioni che stimano, entro il 2030, oltre 23 milioni di vittime nel mondo.

Nel quadro delle attività promosse dagli Ospedali Bollino Rosa, il presidio ospedaliero “Alessandro Manzoni” di Lecco accoglierà l’utenza femminile con un percorso dedicato alla menopausa, offrendo visite ginecologiche e colloqui orientati alla presa in carico personalizzata. Gli appuntamenti, previsti dalle 14:30 alle 17:30, si terranno negli ambulatori del Dipartimento area della donna e materno infantile. È richiesta la prenotazione ai numeri 0341 253403, 0341 253412 o 0341 489264.

In parallelo, il Presidio Ospedaliero San Leopoldo Mandic di Merate ospiterà, dalle 16:00 alle 18:00, la conferenza aperta al pubblico dal titolo “Prevenzione Cardiovascolare nella donna”, condotta dalla dottoressa Maria Grazia Gorgoglione. Un momento divulgativo pensato per accrescere la consapevolezza delle donne sull’importanza della prevenzione, senza necessità di prenotazione.

“Promuoviamo questo (H) Open day con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione, che rappresenta la strategia più efficace per ridurre il rischio di patologia e mortalità nelle malattie cardiovascolari – ha dichiarato Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda ETS., aggiungendo – Con piccoli accorgimenti e corrette strategie preventive, è possibile porre rimedio a danni che spesso si sviluppano lentamente nel tempo”.

Sulla stessa linea, il direttore del Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare dell’ASST di Lecco, Giovanni Rossi, sottolinea: “La prevenzione cardiovascolare nella donna rappresenta una sfida fondamentale per la medicina moderna. Il venir meno della protezione ormonale in menopausa espone le donne a un rischio maggiore: per questo è fondamentale agire per tempo, con percorsi su misura, controlli regolari e uno stile di vita sano”.

Tra numeri e parole, a emergere è un messaggio chiaro: il cuore delle donne ha bisogno di attenzione, e la prevenzione è lo strumento più potente per proteggerlo.