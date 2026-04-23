Asst Lecco: musica in Pediatria con gli studenti del Liceo Musicale “G.B. Grassi”

Nel reparto di Pediatria dell’Ospedale “Alessandro Manzoni” di Lecco

Un concerto dedicato ai piccoli pazienti ricoverati

LECCO – Una mattinata all’insegna della musica e della condivisione ha accompagnato, durante la giornata di mercoledì 22 aprile, gli ospiti del reparto di Pediatria dell’Ospedale “Alessandro Manzoni” di Lecco.

Protagonisti dell’iniziativa sono stati alcuni studenti del Liceo Musicale “G.B. Grassi” di Lecco che, coi docenti Massimo Orlando, Paola Colombo e Anna Rovelli, hanno fatto visita al reparto offrendo un concerto dedicato ai piccoli pazienti ricoverati. Tra le note di Schubert, Bach, Vivaldi e Donizetti – solo per citare alcuni tra i classici eseguiti – hanno regalato loro un momento di intrattenimento, svago e serenità.

L’appuntamento rientra nel progetto “Musica in corsia”, promosso dalla Fondazione Antonio Carlo Monzino in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, una rassegna di lezioni–concerto pensata per portare la musica nei reparti ospedalieri lombardi, rivolta ai bambini e ai ragazzi ricoverati e al personale sanitario che quotidianamente opera nei luoghi della cura.