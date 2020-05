Asst Lecco: nuovi orari per prelievi e attività ambulatoriali

Obbligatoria la mascherina per presentarsi agli sportelli

Il Direttore Paolo Favini: “La ripresa risponde all’esigenza di evitare affollamenti e di rispettare il giusto distanziamento sociale”

LECCO – Dal 5 Maggio riprenderà l’attività ambulatoriale con nuovi orari e modalità di prenotazione, così come stabilito dalla recente circolare emanata da Regione Lombardia.

Per garantire il distanziamento sociale e ridurre al minimo la permanenza fisica nelle sedi della ASST, a tutela della salute pubblica “i cittadini – spiegano dall’azienda sanitaria – sono invitati a presentarsi indossando la mascherina obbligatoria agli sportelli CUP per effettuare l’accettazione solo 15 minuti prima dell’ora indicata in appuntamento”. ASST Lecco informa inoltre che: “come previsto dalle norme di legge vigenti, a tutti gli utenti sarà rilevata la temperatura corporea”.

Gli utenti invece che dovessero presentarsi agli sportelli con largo anticipo non potranno essere serviti e saranno allontanati dagli spazi interni del presidio.

Per effettuare prenotazioni per prestazioni diagnostico ambulatoriali, se disponibili nell’offerta ambulatoriale riattivata o se prescritta con classe di priorità U/B, al fine di evitare il sovraffollamento degli sportelli e garantire il distanziamento sociale, è possibile usufruire dei seguenti servizi:

Call center della ASST di Lecco al numero 848 884 422 attivo da lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 15.00;

Contact Center Regionale al numero 800 638 638 (da rete fissa) o 02 999599 (da rete mobile) attivo da lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00.

Gli sportelli delle sedi di Lecco, Merate, Oggiono e Calolziocorte osserveranno i seguenti orari:

Lecco: accettazione dalle 7.45 alle 17.15 – prenotazioni dalle 12.30 alle 17.15 (ultimo numero emesso);

accettazione dalle 7.45 alle 17.15 – prenotazioni dalle 12.30 alle 17.15 (ultimo numero emesso); Merate: accettazione dalle 7.45 alle 17.15 – prenotazioni dalle 12.30 alle 17.15 (ultimo numero emesso);

accettazione dalle 7.45 alle 17.15 – prenotazioni dalle 12.30 alle 17.15 (ultimo numero emesso); Oggiono: accettazione dalle 8.00 alle 15.40 – prenotazioni, ritiro referti, scelta e revoca dalle 12.30 alle 15.40 (ultimo numero emesso);

accettazione dalle 8.00 alle 15.40 – prenotazioni, ritiro referti, scelta e revoca dalle 12.30 alle 15.40 (ultimo numero emesso); Calolziocorte: accettazione dalle 8.00 alle 15.40 – prenotazioni, ritiro referti, scelta e revoca dalle 12.30 alle 15.40 (ultimo numero emesso).

Dall’11 Maggio le attività del centro prelievo delle sedi di Lecco, Merate, Oggiono e Calolziocorte saranno erogate solo su prenotazione posto per eseguire l’accettazione amministrativa a cui seguirà l’esecuzione del prelievo.

Il cittadino è pertanto invitato a prenotare il suo posto in coda collegandosi ai seguenti link:

http://www.asst-lecco.it/tu-passi/

https://www.miropass.com/MiroPren/?tpcode=LC

o scaricando l’App “TuPassi”

“La ripresa dell’attività ambulatoriale con nuovi orari e modalità di prenotazione risponde all’esigenza di evitare affollamenti e di rispettare il giusto distanziamento sociale per proteggersi dalla possibilità di contagio da Covid 19. Ringrazio anticipatamente gli utenti che sono certo si adatteranno alle nuove indicazioni e affronteranno con spirito civico la fase 2 che avrà inizio dal 4 maggio”, dichiara Paolo Favini, Direttore Generale dell’ASST di Lecco.