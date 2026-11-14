ASST Lecco, premi di studio per i figli dei dipendenti: 41 studenti premiati

Premiati gli studenti che hanno raggiunto risultati di particolare eccellenza nei percorsi formativi

Trivelli: “Iniziativa di valore”

LECCO – Si è svolta nel pomeriggio di venerdì 13 novembre la tradizionale cerimonia di consegna dei premi di incoraggiamento allo studio promossa da ASST Lecco e rivolta ai figli dei dipendenti che si sono distinti nel percorso scolastico e universitario nel corso del 2025.

Sono state 79 le domande presentate per partecipare al bando, suddiviso in quattro graduatorie sulla base dei risultati raggiunti dagli studenti. Grazie all’intesa con le Organizzazioni Sindacali del Comparto e della Dirigenza Medica, l’azienda ha potuto destinare complessivamente 36.900 euro a questa misura di welfare aziendale, pensata per sostenere il benessere individuale e familiare dei propri dipendenti.

In totale sono stati assegnati 41 premi, ciascuno del valore di 900 euro, agli studenti che hanno raggiunto risultati di particolare eccellenza nei rispettivi percorsi formativi. Nel dettaglio, 11 riconoscimenti sono andati a studenti della scuola secondaria di secondo grado, 10 a laureati triennali, 10 a laureati magistrali o specialistici e altri 10 a laureati dei corsi a ciclo unico.

“Con soddisfazione rinnoviamo un’iniziativa che valorizza l’impegno, la costanza e il merito dei giovani che, con dedizione e determinazione, hanno raggiunto importanti traguardi nel loro percorso di studio”, ha commentato Marco Trivelli, direttore generale di ASST Lecco.

A tutti gli studenti premiati sono andate le congratulazioni dell’azienda, insieme all’augurio di proseguire con entusiasmo il proprio cammino di crescita personale e professionale. Un riconoscimento che, come sottolineato da Trivelli, si estende anche alle famiglie.