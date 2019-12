Asst Lecco, raggiunto accordo sindacale: “Sarà un Natale più ricco per i dipendenti”

L’incontro tra vertici aziendali e sindacati si è tenuto questa mattina, giovedì

Riconosciute le richieste di indennità avanzate da un anno dai dipendenti dell’Asst Lecco

LECCO – “Sarà un Natale più ricco per i dipendenti della Asst di Lecco”. Sono soddisfatti i sindacati al termine dell’incontro che si è tenuto oggi, giovedì, con i vertici della direzione strategica dell’azienda socio sanitaria territoriale di Lecco. Al termine di un serrato confronto tra le parti, i sindacati hanno infatti raggiunto la firma di un importante accordo aziendale che prevede il riconoscimento di tutto quello che era stato proposto a livello di indennità del personale. Richieste che i lavoratori dell’Asst avevano avanzato da più di un anno, decidendo anche di indire uno sciopero, a ottobre, per protestare non solo per il trattamento economico ma anche, più in generale, per le condizioni di lavoro.

Una mobilitazione intensa

Ora, a distanza di diverse settimane dalla manifestazione, i vertici dell’azienda sanitaria, presenti all’incontro con anche il direttore generale Paolo Favini, hanno firmato un accordo aziendale che, per i sindacalisti, rappresenta un “grandissimo passo in avanti per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Asst”.

Un accordo soddisfacente

Nell’accordo sono stati riconosciuti infatti le progressioni orizzontali, la produttività, l’aumento dell’indennità notturna, l’indennità mensile sui tre turni con 2 mattina, 2 pomeriggi e 2 notti; l’indennità per la dialisi. Non solo ma verrà riconosciuta, in via sperimentale, anche un’indennità agli sportellisti cup ed è previsto un aumento di compenso per la pronta disponibilità. “Questo risultato è stato possibile grazie alle lavoratrici e ai lavoratori dell’Asst di Lecco che in questi mesi ci hanno dato supporto in tutto. Siamo contenti di questo traguardo che permette ai dipendenti dell’Asst Lecco di poter trascorrere un Natale più ricco” commenta soddisfatto Massimo Coppia della Uil fpl del Lario. Che aggiunge: “Vogliamo ringraziare in particolar modo Nella Sciaini, Roberta Di Virgilio, Monica Lumina, Martina Auriemma, Vito Lauricella, Giuseppe Valsecchi, Marco Bradanini, Giovanni Barbagallo, Giuliano Giammona, Gaetano Scardilli”.