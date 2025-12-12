ASST Lecco: riconfermati i Bollini Rosa di Fondazione Onda ETS

Il ‘Manzoni’ di Lecco e il ‘Mandic’ di Merate si confermano strutture a misura di donna

LECCO/MERATE – Anche quest’anno gli ospedali di Lecco e Merate si confermano come strutture a misura di donna. Fondazione Onda ETS, che da vent’anni promuove un approccio alla salute orientato al genere, ha assegnato il Bollino Rosa per il biennio 2026-2027. L’ASST di Lecco ha così ricevuto quattro Bollini Rosa, due per l’ospedale “Alessandro Manzoni” e due per il “San Leopoldo Mandic”.

Questo è un riconoscimento biennale che Fondazione Onda ETS attribuisce dal 2007 agli ospedali che offrono servizi di prevenzione, diagnosi e cura, non solo delle specifiche problematiche di salute femminile, ma anche di quelle patologie trasversali a uomini e donne, per cui vengono realizzati percorsi ospedalieri ’in ottica di genere’. I 370 ospedali premiati con il ‘Bollino’ acquisiscono un valore distintivo e differenziante nel panorama sanitario nazionale. Questi ospedali fanno parte di una rete virtuosa istituzionalmente riconosciuta, contraddistinta per l’impegno e l’attenzione alle esigenze di salute femminile e il supporto offerto alle donne nell’identificazione consapevole del luogo di cura più appropriato.