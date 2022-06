Sei incontri di tre ore ciascuno incentrati sulla discussione dei casi clinici presenti nella struttura lecchese

“Seguendo il modello Denver la Neuropsichiatria Infantile di Lecco svolge interventi di valutazione clinica e aiuta i genitori a prendere in carico la riabilitazione del proprio figlio”

LECCO – E’ cominciato nella giornata di ieri, lunedì 6 giugno, il nuovo corso di formazione sul tema dello spettro autistico organizzato dall’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile dell’ASST di Lecco, capofila del progetto regionale sull’autismo che coinvolge anche le due strutture Neuropsichiatria Infantile dell’Asst di Monza e dell’Asst della Brianza.

Dedicato a un gruppo ristretto di operatori impegnati nella cura dei bambini con disturbo dello spettro autistico, caratterizzato da alterazioni qualitative della comunicazione sociale e comportamenti ripetitivi e ristretti, il corso specialistico è articolato in sei incontri di tre ore ciascuno, durante i quali verranno discussi man mano casi clinici in carico agli specialisti lecchesi.

A fare da supervisore durante l’attività formativa sarà la professoressa Costanza Colombi, ricercatrice presso l’Ircc Stella Maris di Pisa ed Adjunct Assistant Professor presso l’Università del Michigan (USA), esperta di fama internazionale nella diagnosi e nel trattamento dell’autismo nella prima infanzia oltre che importatrice, in Italia, del metodo Early Start Denver Model (ESDM).

Fornisce informazioni in più su questo metodo innovativo sviluppato negli Stati Uniti Ottaviano Martinelli, Direttore Unità Operativa Complessa Neuropsichiatria Infantile ASST di Lecco: “La Neuropsichiatria Infantile dell’ASST di Lecco svolge interventi di valutazione clinica accompagnando i genitori in un percorso di consapevolezza della diagnosi e della presa in carico riabilitativa del proprio figlio, soprattutto in età precoce, secondo il modello di intervento Early Start Denver Model (ESDM) che risulta particolarmente innovativo poiché coinvolge il bambino in interazioni attive sfruttando i suoi interessi e le sue inclinazioni con l’obiettivo di favorire, nel percorso di crescita individuale, l’apprendimento comunicativo-sociale. La presenza attiva del genitore durante le sedute e la condivisione di obiettivi tra terapeuta e genitori rendono la famiglia parte integrante del progetto di cura, che viene inoltre rafforzato da sedute specifiche rivolte agli insegnanti e da osservazioni ecologiche del bambino nel contesto familiare”.

Il modello Denver è stato accolto dall’Unità di Neuropsichiatria Infantile ASST di Lecco, che ha organizzato negli ultimi anni percorsi formativi aziendali e training specifici, facendolo diventare parte integrante dei percorsi riabilitativi in favore dei minori.

Sottolinea l’eccellenza dell’Unità e delle sue parti il Direttore Generale ASST Lecco Paolo Favini: “Il Nucleo Funzionale Autismo (NFA) rappresenta uno degli ambulatori territoriali più avanzati della nostra Unità di Neuropsichiatria Infantile nel quale gli obiettivi iniziali previsti dal Piano Regionale Autismo 2022 sono già sostanzialmente in atto da alcuni anni: basti pensare al NFA aziendale già attivo, al Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) già in atto, ai modelli avanzati di presa in carico con metodologia Denver già utilizzati, alla procedura per la transizione all’età adulta al Centro Psico Sociale (CPS) già applicata. Con questi presupposti sviluppati negli anni la nostra Azienda è in grado di rispondere agli obiettivi ambiziosi e all’attenzione che Regione Lombardia pone sull’autismo e, più in generale, alla Neuropsichiatria Infantile”.

A richiedere l’analisi e la progettazione di nuovi strumenti, oltre che la ricerca di spazi sul territorio capaci di consentire una risposta rapida ed efficace sullo spettro autistico, il crescente aumento dei casi e della loro complessità, come testimoniano i seguenti dati: nell’ultimo decennio incrementata la prevalenza dei casi riscontrata a livello nazionale e internazionale (1% e 2% della popolazione generale nel mondo; 1,35 % in Italia cioè 1 bambino su 77 con disturbo dello spettro autistico).

Anche in base agli elementi a disposizione di ASST Lecco è cresciuta in maniera esponenziale la necessità di accedere all’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile nell’ultimo decennio, in linea con i dati nazionali: