Asst Lecco: torna l’appuntamento “Sulle rotte della mente”

L’evento è organizzato in collaborazione con la Lega Navale di Mandello

Coinvolti pazienti, familiari, operatori e volontari del Dipartimento di Salute Mentale dell’Asst di Lecco

LECCO – Torna, con la sua sesta edizione, l’evento “Sulle rotte della mente”, l’uscita in barca a vela che vede protagonisti i pazienti del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell’Asst di Lecco, i loro famigliari e i volontari che si occupano di promuovere il benessere e la cura della salute mentale sul territorio. Quest’anno l’appuntamento è previsto per sabato 1° luglio, a partire dalle ore 12, presso la Lega Navale di Mandello del Lario che ancora una volta partecipa attivamente con i propri operatori e velisti.

“È bello navigare conoscendo la rotta e arrivare alla meta” sarà il titolo dell’edizione 2023. Finalità della giornata è quella di vivere un momento di socializzazione attraverso l’esperienza della navigazione a vela e l’incontro con la realtà associativa della Lega Navale mandellese e dei numerosi velisti che hanno dato il proprio supporto all’iniziativa, segno di una ormai consolidata partecipazione della comunità a questo evento.

Enrico Frisone, Direttore SocioSanitario Asst Lecco

“Sulle rotte della mente ha registrato, nel corso di questi anni, grande adesione e successo. L’obiettivo di questo evento è quello di trascorrere con i pazienti e i loro familiari una giornata diversa, fuori dagli spazi ospedalieri e clinici. Siamo estremamente grati a tutti i velisti e a tutti gli operatori della Lega Navale di Mandello del Lario per questa opportunità. Il mio più sentito ringraziamento anche a tutti gli operatori del Dipartimento di Salute Mentale che, nonostante le difficoltà di questo periodo, svolgono un preziosissimo lavoro per tutti i pazienti e le loro famiglie partecipando, in particolar modo, alla promozione di iniziative come questa con il coinvolgimento delle comunità locali. La navigazione su barca a vela favorisce l’interazione sociale e la creazione di legami significativi. Far parte di un equipaggio, anche solo per un giorno, permette a tutti di creare un senso di appartenenza ad una comunità ed è di grande aiuto nel combattere l’isolamento sociale e nel migliorare la comunicazione creando reti di supporto positive”.

Simonetta Martini, responsabile Area Territoriale Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Asst Lecco

“La finalità della giornata è di vivere un momento di socializzazione attraverso l’esperienza della navigazione a vela e l’incontro con la realtà associativa della LNI di Mandello del Lario. Gli utenti ed i volontari della salute mentale faranno parte dell’equipaggio delle imbarcazioni messe a disposizione dai soci o potranno godere di un piacevole relax ammirando il lago e i propri amici salpare. Insieme trascorreremo una giornata sul nostro lago incontrando i velisti lacustri e mettendo in evidenza che è possibile incontrarsi, conoscersi, condividere esperienze e abbattere il muro dello stigma”.