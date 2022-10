La vittoria avvenne il 29 ottobre 1972 ai campionati italiani assoluti a Cava dei Tirreni

Un successo firmato da Antonio e Alberto Agostoni, Giuseppe Andreotti, Alfredo Maccacaro con Umberto Panzeri parte integrante del team

LECCO – Cinquanta anni fa, esattamente il 29 ottobre 1972, l’Atletica Icam Lecco vinceva la staffetta 4×100 ai campionati italiani assoluti a Cava dei Tirreni in provincia di Salerno.

Un evento storico per una società di atletica nata da poco (1969) e che gareggiava contro colossi di allora come Snia, Aeronautica Militare, Riccardi Milano, Cus Torino, ed altre società blasonate.

Artefici del successo Antonio e Alberto Agostoni, Giuseppe Andreotti, Alfredo Maccacaro con Umberto Panzeri, parte integrante del team.

Gli atleti che calcavano le piste di atletica in quei gloriosi anni ‘70 si sono ritrovati per festeggiare una ricorrenza straordinaria, con una cena sul battello Dalia. Gradita presenza quella del nazionale azzurro ed atleta olimpico, Ennio Preatoni.

Tra i ricordi più significativi, gli allenamenti compiuti nelle settimane precedenti i Campionati, sulla pista del Bione ancora in terra rossa, e l’illuminazione con i fari delle automobili posizionate all’interno dell’impianto sportivo, sotto l’occhio attento del Prof. Gianfausto Balatti.

Prima della simpatica serata, durante una messa officiata nella chiesetta di Santa Marta sono stati ricordati gli amici che non sono più con noi: Gianfausto Balatti, Andrea Invernizzi, Edo Maccacaro, Sandra Dettamanti, Nedo Colombelli, Flavia e Mario Binda e Angelo Bonacina.

Oltre a Ennio Preatoni accompagnato dalla moglie, erano presenti Fiammetta Agostoni, Lella Gazzoni ved. Colombelli, Laura Meroni e Marzio Maccacaro.

Salti (Alto, Asta, Lungo e Triplo):

Giorgio Rusconi

Maurizio Stucchi

Velocità e Ostacoli:

Alberto Agostoni

Cristina Anghileri

Giuseppe Andreotti

Silvana Binda

Giorgio Bolis

Gianni Dalmas

Mezzofondo e Marcia:

Marco Frigerio

Carmen Montanelli

Carmen Piani

Dario Righetti

Gianni Righetti

Raffaele Straniero

Renzo Straniero

Decathlon:

Umberto Panzeri