ATS Brianza. 1700 controlli alimentari nel 2024, emesse 448 sanzioni e 64 segnalazioni di reato

Oltre 200 misure correttive adottate, con 148 chiusure temporanee e 112 provvedimenti sanitari

ATS Brianza ha svolto un ruolo attivo anche nelle mense scolastiche e in progetti educativi sull’alimentazione sana, coinvolgendo scuole e aziende locali

LECCO – Nel corso del 2024, la Struttura Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) di ATS Brianza ha intensificato la sua attività di controllo nel settore alimentare, con un focus particolare sulla sicurezza e la qualità dei prodotti. Complessivamente, sono stati effettuati circa 1.700 controlli ufficiali, suddivisi in 1.670 ispezioni e 30 audit, che hanno portato all’emissione di 448 sanzioni amministrative e 64 segnalazioni di reato. Il lavoro del SIAN si inserisce nell’ambito delle disposizioni previste dal D.lgs. 27/2021, che conferisce all’ATS il ruolo di autorità competente in materia di sicurezza alimentare.

L’attività di vigilanza ha coinvolto un numero significativo di imprese, con il SIAN che monitora oltre 14.000 attività del settore, comprese quelle della produzione e distribuzione di materiali destinati al contatto con alimenti (MOCA). Le ispezioni hanno riguardato principalmente la ristorazione pubblica, il commercio e trasporto di alimenti, nonché la produzione all’ingrosso di prodotti alimentari come pasticceria, conserve e cibi pronti. Durante queste operazioni, sono emerse non conformità che hanno portato all’adozione di misure correttive come 217 prescrizioni, 148 chiusure temporanee e 112 altri provvedimenti sanitari. In particolare, gli audit hanno rilevato criticità nei settori MOCA e produzione alimentare all’ingrosso, con 18 non conformità.

Oltre alle ispezioni, il SIAN ha dedicato un’importante parte delle sue risorse ai campionamenti di alimenti e materiali per analisi microbiologiche e chimiche, con la collaborazione del Laboratorio di Prevenzione. Sono stati esaminati 463 campioni, di cui 63 legati a malattie trasmesse da alimenti (MTA), con 18 risultati non conformi, principalmente per contaminazioni microbiologiche. Questi campionamenti sono una componente cruciale dell’attività di prevenzione, che include anche l’adozione di provvedimenti come la revisione dei sistemi di controllo interno preparazione alimenti HACCP e informative di reato alla Procura.

Il controllo delle acque potabili ha visto l’analisi di 784 campioni, con 12 non conformità legate a parametri quali ferro, manganese, batteri coliformi e nitriti. In tutti i casi, sono stati adottati interventi immediati per ripristinare la qualità dell’acqua.

Un altro ambito di intervento importante è stato quello della sorveglianza nutrizionale. ATS Brianza ha effettuato 157 sopralluoghi nelle mense scolastiche e nelle strutture di ristorazione collettiva, rilasciando 226 pareri dietetici e conducendo 9 audit per migliorare gli standard nutrizionali. Nel contesto di una crescente attenzione all’educazione alimentare, sono stati avviati diversi progetti educativi rivolti a scuole, aziende e strutture sanitarie, tra cui programmi sulla dieta mediterranea, la celiachia, la lotta allo spreco alimentare e l’educazione nutrizionale per la terza età.

Sul fronte delle esportazioni, il settore alimentare ha visto il rilascio di 493 certificati, con un focus su integratori alimentari, conserve e caffè. I principali mercati di destinazione sono stati il Marocco, l’Egitto e l’Algeria.

In ambito micologico, il SIAN ha gestito 155 richieste di riconoscimento di specie commestibili, confiscando 123 kg di funghi. Nonostante siano stati registrati sei episodi di intossicazione, fortunatamente nessuno di questi ha avuto conseguenze gravi.

Il direttore del SIAN, dott. Marcello Tirani, ha sottolineato l’importanza di un controllo costante sul territorio, non solo per reprimere le irregolarità ma anche per promuovere la cultura della prevenzione e della formazione. “Garantire la sicurezza alimentare significa sensibilizzare continuamente gli operatori del settore affinché siano sempre più consapevoli dei rischi e delle buone pratiche,” ha affermato Tirani.

Anche il direttore generale di ATS Brianza, dott. Michele Brait, ha ribadito l’importanza del monitoraggio continuo, evidenziando come nonostante il buon livello di sicurezza alimentare, permangano alcune irregolarità. In questo senso, è fondamentale il coinvolgimento attivo dei cittadini e delle imprese nella segnalazione di anomalie.

Il SIAN continuerà nel 2025 con la sua attività di monitoraggio e controllo, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la sicurezza alimentare e proteggere la salute dei consumatori.