ATS Brianza. Ambulatori Medici Temporanei: nuovo servizio telefonico

Ogni ambulatorio avrà il suo numero, a cui i pazienti potranno rivolgersi per un consulto medico

Affiancherà il già attivo servizio Call Center di ATS Brianza

LECCO – Da oggi, martedì 8 agosto, l’attività degli Ambulatori Medici Temporanei (AMT) presenti a Nibionno, Costa Masnaga e Merate è implementata da un servizio aggiuntivo di consultabilità telefonica effettuata direttamente dal Medico. A comunicarlo è ATS Brianza: una funzionalità che va a completare il Servizio di Call Center di ATS Brianza – 039.2369000 – attivato nel febbraio 2023 e dedicato unicamente alla gestione delle agende dei medici per la prenotazione delle visite presso gli ambulatori.

L’assistenza tramite gli AMT sarà quindi ulteriormente migliorata grazie all’introduzione di un nuovo numero per ogni ambulatorio con fasce orarie dedicate al quale gli assistiti potranno rivolgersi per un consulto sanitario telefonico con un medico dell’equipe. L’obiettivo è migliorare il funzionamento degli ambulatori, riducendo i tempi attesa per gli appuntamenti, evitando eventuali appuntamenti per problematiche che possono essere risolte telefonicamente e venendo incontro alle esigenze espresse dagli assistiti in questi mesi.

Ne deriva, pertanto, la seguente organizzazione:

Per la prenotazione di visita ambulatoriale è necessario chiamare il call center ATS Brianza – 039.2369000 , attivo da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

è necessario chiamare il , attivo da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30. Per richieste di ricette per farmaci legati a patologie croniche (ricette ripetibili) è necessario inviare una mail di richiesta agli indirizzi indicati sulle specifiche pagine dell’AMT di competenza raggiungibili dalla pagina dedicata https://www.ats-brianza.it/it/il-medico-ed-il-pediatra/2976-ambulatori-medici-temporanei-amt.html;

Cosa sono gli AMT (Ambulatori Medici Temporanei)

Gli Ambulatori Medici Temporanei sono realtà presenti sul territorio dal 2022, in un contesto che sta ormai da tempo assistendo a una situazione di grave carenza negli organici della Medicina Generale, diffusa anche a livello regionale e nazionale.

Per far fronte all’oggettiva impossibilità di sopperire totalmente alle cessazioni di Medici di Medicina Generale tramite nuovo titolare o incarico temporaneo, si è resa necessaria l’attivazione di Ambulatori Medici Temporanei (AMT), un servizio di Continuità Assistenziale Diurna ‘evoluto’ con assegnazione di specifica equipe di medici.

La natura temporanea degli AMT garantisce agli assistiti una continuità di servizio nel periodo che intercorre tra la cessazione del Medico di Medicina Generale e l’assegnazione del successivo.