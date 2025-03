Ats Brianza. Convegno sulla cura del paesaggio in ottica One Health

Dialogo e collaborazione per un futuro sostenibile

“La salute umana, la salute animale e la salute dell’ecosistema sono legate indissolubilmente”

MONZA – “La cura del paesaggio come elemento essenziale per migliorare la salute delle persone, delle città e del pianeta. L’importanza di un approccio interistituzionale e integrato, fondato sul dialogo. Il verde come fattore cruciale per il benessere. Garantire la sicurezza in un settore ad alto rischio”. Questi sono alcuni dei principali spunti emersi durante il convegno innovativo e partecipato, organizzato da Ats Brianza in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano, Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza, e Assoverde.

“Con l’incontro svolto – ha evidenziato, introducendo i lavori, il Direttore Generale di Ats Brianza Michele Brait – vogliamo rimarcare come la qualità della nostra salute e del nostro ambiente di vita siano esito e conseguenza del comportamento umano. Questo tema, si inserisce nell’importante e necessario approccio One Health. È una visione olistica in cui la salute umana, la salute animale e la salute dell’ecosistema sono legate indissolubilmente. E per arrivare ad un’azione incisiva non si può prescindere da un approccio corale, in cui singoli cittadini e istituzioni, pubbliche e private, devono nel loro agire quotidiano avere comportamenti con alla base un’attenzione all’impatto degli stessi sulla salute globale”.

L’incontro, svoltosi presso Binario 7 a Monza, ha offerto spunti e interventi di grande interesse, trattando dai principi di contesto alla gestione concreta delle attività di manutenzione e cura, nel pieno rispetto delle normative e della sicurezza. Il tema è stato esplorato anche sotto il profilo legislativo e socioculturale, arricchito da testimonianze innovative.

Di grande rilievo i relatori intervenuti, che hanno rappresentato tutti gli attori coinvolti, a livello locale e nazionale: dalle associazioni di categoria agli enti di controllo, dai lavoratori ai sindacati e agli enti di rappresentanza.

Il contributo di tutti è stato essenziale per delineare una visione a 360 gradi del fenomeno, offrendo spunti concreti di miglioramento e promuovendo la collaborazione attiva di tutti gli enti. Questo incontro ha costituito il primo passo verso uno sviluppo continuo del tema, che avrà ulteriori approfondimenti in futuri appuntamenti.