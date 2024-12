Ats Brianza crea una guida per orientarsi nel mondo sociosanitario del territorio

La guida ai servizi del sistema sociosanitario è rivolta a cittadini e operatori

L’Agenzia di Tutela della Salute ha diffuso un documento di facile consultazione

LECCO – Tra i principali obiettivi di Ats Brianza c’è sicuramente la volontà di semplificare l’accesso ai servizi per i cittadini, grazie a un orientamento agevole. Tra i diversi progetti che l’Agenzia sta implementando su questo tema, spicca la creazione della “Guida ai Servizi del Sistema Sociosanitario in Ats Brianza”.

“Con questa guida – spiega il Direttore Generale di Ats Brianza Michele Brait – abbiamo voluto creare uno strumento unico e semplice da consultare per permettere di avere una panoramica con i principali servizi del mondo sociosanitario del territorio di Ats Brianza, che comprende le province di Monza Brianza e di Lecco. La guida è stata pensata per essere utile in primis ai cittadini, ma anche agli operatori dei servizi territoriali che, con questo documento, possono avere una mappatura funzionale per indirizzare correttamente gli utenti e fornire una risposta integrata ai bisogni”.

La Guida ai Servizi del Sistema Sociosanitario in Ats Brianza è strutturata in 5 macroaree (anziani, cure domiciliari, famiglia, disabilità e salute mentale, dipendenze e disabilità psichica) e 21 schede che contengono in modo semplice e immediato le informazioni necessario a capire di cosa si tratta, a chi ci si debba rivolgere, le modalità di attivazione, eventuali costi, compatibilità con altre misure e i link per gli approfondimenti.

“Questo strumento nasce dal lavoro di squadra fatto da diverse strutture interne all’Agenzia di Tutela della Salute – evidenzia Antonio Colaianni, Direttore Sociosanitario dell’Agenzia – ed è pensato per essere in continua evoluzione; infatti, in base alle nuove normative e novità che intercorrerranno nel prossimo futuro, prevediamo un aggiornamento ricorrente e puntuale. Abbiamo pensato ad un documento snello, di facile consultazione che aiuti nella ricerca dei servizi a disposizione per un’appropriata risposta al bisogno, contenente, per approfondire le diverse tematiche e sapere a chi rivolgersi, appositi link che rimandano ai siti specifici”.

La Guida ai Servizi del Sistema Sociosanitario in Ats Brianza è pubblicata sul sito di Ats Brianza ed è stata condivisa con gli enti del territorio in ambito sanitario, sociosanitario e sociale.

QUI IL LINK ALLA GUIDA