Ats Brianza: in arrivo i verbali per indebita fruizione del ticket sanitario 2020

Le notifiche saranno inviate esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento

L’agenzia invita alla massima attenzione contro messaggi fraudolenti

BRIANZA – L’Ats Brianza informa i cittadini che nei prossimi giorni procederà alla notifica dei verbali di accertamento e contestazione per indebita fruizione dell’esenzione dal pagamento del ticket sanitario relativi all’anno 2020.

I verbali saranno inviati esclusivamente tramite atto giudiziario, ossia raccomandata verde con avviso di ricevimento, e non tramite e-mail o altri canali digitali. L’Agenzia sottolinea l’importanza di questa modalità, soprattutto alla luce dei recenti attacchi informatici e messaggi fraudolenti (phishing), invitando i cittadini a non prestare attenzione a comunicazioni sospette che richiedano pagamenti tramite canali non ufficiali.

I cittadini che ricevono il verbale possono presentare scritti difensivi al Direttore della SC Affari Generali e Legali, oltre a richiedere di essere sentiti, in conformità all’art. 18 della Legge 24/11/1981 n. 689, entro 30 giorni dalla ricezione del verbale. Gli scritti devono essere firmati, corredati da fotocopia di un documento di riconoscimento valido e inviati tramite email o raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando tutta la documentazione a supporto, tra cui:

Stampe degli stati occupazionali validi, MOD.C/2 – storico rilasciati dall’ufficio dell’impiego

Estratto conto previdenziale INPS e gestione parasubordinati

Copia 730/UNICO e CUD del nucleo familiare fiscale 2020 (redditi 2019)

Chi ritiene di non usufruire più dell’esenzione per la quale aveva prodotto autocertificazione è invitato a revocare tempestivamente la posizione presso lo sportello “Scelta e Revoca” della ASST competente o tramite fascicolo sanitario elettronico, per evitare future notifiche di verbali.

Per ogni chiarimento relativo ai verbali o alla procedura di contestazione è possibile contattare l’Ufficio Controllo Esenzioni – 0341/482512 dalle ore 9 alle ore 12.30 (da lunedì a venerdi) – e-mail: esenzioni@ats-bianza.it