Ats Brianza, Paola Palmieri nuovo Direttore Generale al posto di Brait

Cambio al vertice di Ats Brianza

Michele Brait nominato Dg dell’Ircss San Gerardo

LECCO – La Giunta regionale, su proposta del presidente Attilio Fontana, di concerto con l’assessore al Welfare Guido Bertolaso, ha nominato Paola Palmieri, fino a oggi dg dell’Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo (ACSS), nuovo direttore generale dell’Ats della Brianza. Prende il posto di Michele Brait, che passa alla Direzione Generale dell’Irccs San Gerardo dei Tintori (Monza) in luogo di Silvano Casazza che, nella seduta di lunedì scorso, è stato indicato quale direttore generale dell’Ats Metropolitana di Milano in sostituzione di Walter Bergamaschi, diventato nuovo direttore generale della Programmazione del Ministero della Salute. Il nuovo Dg non è nuovo in città: nel 2015 era stata nominata direttore amministrativo dell’allora Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco. Dovrebbe prendere servizio in Ats Brianza già a partire dalla prossima settimana.

Sempre nella riunione odierna, la Giunta regionale ha nominato Mauro Moreno direttore generale dell’Asst dei Settelaghi (VA), fino ad oggi direttore sanitario dell’Asst Papa Giovanni XXIII, al posto di Giuseppe Micale, indicato come nuovo dg dell’Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo. Tra gli altri provvedimenti approvati nella seduta di lunedì scorso, Francesco Paolo Tronca è stato confermato commissario del Pio Albergo Trivulzio per un altro anno.