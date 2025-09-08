ATS Brianza porta salute e sicurezza al GP di Monza 2025

Dal 5 all’8 settembre operatori ATS hanno animato la fan zone con giochi, quiz e simulazioni per sensibilizzare tifosi e famiglie

MONZA – ATS Brianza ha portato la salute e la sicurezza al centro dell’attenzione durante il Gran Premio d’Italia di Monza 2025 con uno stand allestito nella fan zone, aperto per l’intero weekend. La presenza dell’Agenzia all’interno dell’Autodromo è ormai una costante, ma quest’anno ha introdotto un’importante novità: oltre alle attività di vigilanza sulla somministrazione di alimenti, al progetto di riduzione dello spreco alimentare con il recupero delle eccedenze e ai controlli per la sicurezza nei luoghi di lavoro, è stato creato uno spazio dedicato al pubblico.

Dal 5 all’8 settembre, operatori di diversi dipartimenti hanno incontrato gli appassionati di Formula 1 per sensibilizzare su prevenzione, stili di vita sani e tutela della salute. Giovedì nello stand si sono accesi i “motori della prevenzione” con attività interattive: giochi in legno, questionari sul gioco d’azzardo, quiz “Mind the Drugs”, animazione sul “guidatore designato” per prevenire incidenti stradali e un percorso con occhiali distorcenti per simulare gli effetti dell’alcol alla guida. Ai visitatori sono stati distribuiti materiali informativi, gadget ed etilometri monouso.

Il venerdì e il sabato alle attività di promozione si sono aggiunti momenti di informazione su counseling olistico, prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico, violenza di genere, dipendenze e salute mentale. Lo stand ha ospitato anche il progetto “Alimentazione in pole position”, con la diffusione di messaggi sulla dieta mediterranea in formato cartaceo e digitale, oltre a quiz interattivi per tutte le età.

Nel corso della giornata di venerdì lo stand è stato visitato dal Direttore Generale di ATS Brianza, Paola Palmieri, che ha potuto vedere da vicino le attività degli operatori e la postazione mobile dell’Agenzia dedicata alla prevenzione, impegnata a garantire la sicurezza alimentare, la tutela dei consumatori e il coordinamento del recupero delle eccedenze in collaborazione con Autodromo e CSV Monza Lecco Sondrio.

La domenica lo spazio è stato dedicato alla sicurezza sul lavoro con un’esperienza di realtà virtuale che ha permesso a numerosi visitatori di riflettere sull’importanza della tutela nei contesti professionali. Il “Muro della Sicurezza” si è riempito di messaggi e pensieri lasciati dal pubblico, tra cui uno che ha colpito particolarmente: “Lavorare pensando che a casa c’è qualcuno che ti vuole bene.”

L’iniziativa è stata resa possibile grazie a una rete di collaborazioni che ha unito istituzioni e realtà sociali. Regione Lombardia, attraverso le Direzioni Generali Welfare e Famiglia, ha fornito supporto istituzionale e patrocinio, mentre CSV Monza Lecco Sondrio, Cooperativa Atipica, Fondazione Eris, Cooperativa Spazio Giovani e Associazione Comunità il Gabbiano hanno affiancato ATS Brianza nelle attività.