Attività agricole e silvopastorali non professionali, chiarimenti della Prefettura

Indicazioni operative per chi coltiva orti o alleva animali

Consentito lo spostamento anche verso altri comuni ma secondo le norme di sicurezza

LECCO – Al fine di fornire risposta alle numerose richieste pervenute alla Prefettura di Lecco circa la diffusa e consolidata consuetudine, da parte dei piccoli proprietari di fondi agricoli, di svolgere personalmente la cura del terreno, la coltivazione di alberi da frutta e di prodotti da orto per le esigenze di sostentamento alimentare proprio e familiare, ecco i chiarimenti della Prefettura.

Le attività di coltivazione in forma amatoriale sono da considerarsi essenziali, anche in via precauzionale, per prevenire il rischio idrogeologico ed il rischio di incendio, entrambi assicurati da una corretta manutenzione, sebbene amatoriale, dei fondi agricoli, soprattutto in prossimità della stagione estiva.