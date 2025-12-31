Auguri di Buon Anno da tutta la Redazione di Lecconotizie

La redazione si concederà un giorno di riposo il 1° gennaio: l’attività informativa riprenderà regolarmente a partire dal 2 gennaio

LECCO – A tutti i lettori e agli sponsor di Lecconotizie rivolgiamo i migliori auguri di buon anno. Il sostegno e l’attenzione dimostrati anche nell’anno appena concluso sono stati fondamentali per continuare a offrire un’informazione puntuale, affidabile e vicina al territorio. La redazione si concederà un giorno di riposo il 1° gennaio: l’attività informativa riprenderà regolarmente a partire dal 2 gennaio.