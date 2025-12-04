Aumentano le opposizioni alla donazione di organi: “Un trend che preoccupa”

Quattro cittadini su dieci dicono “no”, ma in Lombardia più di 1.600 persone sono in attesa di un organo

“Timori sull’accertamento di morte, disinformazione online, scarsa conoscenza delle garanzie sanitarie, tra le ragioni di questo aumento”

LECCO – “Negli ultimi anni stiamo osservando con crescente attenzione un fenomeno che riguarda da vicino anche la Lombardia: l’aumento delle opposizioni alla donazione di organi e tessuti. È un dato che non può lasciarci indifferenti, perché ogni ‘no’ alla donazione rappresenta un’opportunità in meno per i tanti pazienti che attendono un trapianto, spesso come unica possibilità di vita”.

I presidenti delle associazioni del dono della Lombardia (Aido, Admo, Aned e Fondazione Trapianti) hanno sentito la necessità di condividere una riflessione ampia e responsabile su ciò che sta accadendo, e sulle azioni da mettere in campo per contrastare questa tendenza.

Un trend che preoccupa

“Le opposizioni registrate al momento della scelta sulla carta d’identità hanno raggiunto livelli significativi: quasi quattro cittadini su dieci, dichiarano il proprio dissenso. Anche in Lombardia, pur essendo una delle regioni più attive sul fronte della donazione e del trapianto, notiamo un rallentamento del consenso, proprio mentre la lista d’attesa regionale conta ancora più di 1.600 persone in attesa di un organo. Parallelamente, il nostro sistema trapianti continua a garantire risultati eccellenti: nel 2024, in Lombardia, le donazioni di organi e tessuti hanno registrato aumenti importanti, confermando la qualità e l’efficienza della nostra rete sanitaria. Ma questi progressi rischiano di essere limitati dall’incremento delle opposizioni”.

Perché aumentano le opposizioni?

“Le ragioni sono molteplici e spesso complesse: timori sull’accertamento di morte, disinformazione online, scarsa conoscenza delle garanzie sanitarie, oppure semplicemente la difficoltà di prendere una decisione in un momento rapido come il rinnovo della carta d’identità. Molti ‘no’ nascono da incertezza, più che da un rifiuto consapevole. È per questo che riteniamo fondamentale coltivare un clima di fiducia, trasparenza e informazione corretta. Occorre impegnarsi per: un’informazione chiara e accessibile, un dialogo con la comunità e con i giovani ed una valorizzazione delle testimonianze, in favore della donazione di organi oltre alla promozione e sensibilizzazione alla donazione di cellule staminali emopoietiche.

Condividendo le nostre valutazioni, il Consiglio Regionale Lombardia ha approvato all’unanimità un Ordine del Giorno fondamentale a favore della cultura della donazione che ‘impegna la giunta regionale e l’assessore competente’ a operare nell’ambito del bilancio regionale al fine di stanziare le opportune risorse. Una decisione importante! Non dobbiamo perdere altro tempo e lavorare tutti insieme per far diminuire l’opposizione alla donazione.

Il nostro impegno, è lavorare affinché ogni cittadino possa scegliere in modo consapevole e libero. Non chiediamo un ‘sì’ automatico: chiediamo che nessuno dica “no” per paura o per mancanza di informazioni. La cultura della donazione cresce solo insieme e insieme possiamo continuare a salvare vite”.