Accese polemiche all’assemblea dello storico gruppo sportivo che quest’anno festeggia il 60° di fondazione

Padre Gabriele chiede l’uscita di un associato e si scatena il putiferio

LECCO – Le nozze di diamante rischiano di trasformarsi in un divorzio all’Aurora San Francesco: un’accesa discussione accompagnata da momenti di concitazione, ha caratterizzato l’assemblea annuale dell’associazione sportiva, storica realtà del rione di Santo Stefano (con quasi 1200 associati), che quest’anno festeggia il suo sessantesimo di fondazione.

Quella che si è generata durante la riunione di sabato pomeriggio, che ha portato comunque all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, sarebbe una vera e propria spaccatura interna. A dividere, la mozione presentata da padre Gabriele Barbi, assistente spirituale dell’associazione da sempre vicina alla parrocchia pur essendo indipendente, che ha chiesto l’esclusione di un socio attivo da molti anni nel settore calcio, per motivazioni interne.

Apriti cielo: la richiesta di padre Gabriele (di fatto non appartenente alla società sportiva) avrebbe scatenato le critiche di diversi associati in un clima di alta tensione, tanto da portare alcuni di loro ad abbandonare la sala durante l’acceso dibattito. Da qui si sarebbero create due fazioni, da un lato chi supporta la linea di padre Gabriele e dall’altro chi difende l’associato al centro del provvedimento equiparabile ad un “daspo” non apprezzando soprattutto le modalità.

Qualcuno non avrebbe ben visto l’intervento diretto del religioso nelle questioni riguardanti la società sportiva ‘legata’ alla parrocchia. Quanto legata? Sembra essere anche questo uno dei nodi della discussione.

“Il gruppo sportivo è parte integrante della parrocchia, lo dice in modo chiaro il nostro statuto – rimarca Francesco Mori, presidente uscente dell’Aurora San Francesco – la ripartenza del nostro gruppo sportivo vuole mettere al centro la formazione e l’educazione, la persona e non solo l’atleta. Su questo crediamo non possano esserci differenze di vedute e il legame con la parrocchia è sancito dalla storia dell’associazione. Ci aspettavamo che questo provvedimento sarebbe stato fonte di dibattimento e avremmo voluto evitarlo”.

Tra le persone che hanno abbandonato la sala anche Peppino Ciresa, che ha guidato l’Aurora San Francesco per lunghi anni e che sull’accaduto ha espresso grande dispiacere, pur non mettendo in discussione il ruolo primario della parrocchia e rimarcando l’importanza del gruppo sportivo, punto di riferimento per i giovani in un momento dove nel vicino viale Turati continuano a ripetersi episodi di violenza e degrado.

“C’è amarezza – dice l’ex presidente Fabrizio Arrigoni – ci apprestiamo a festeggiare il nostro sessantesimo e si dovrebbe dare un messaggio di forte unione, essere mediatori e magari lasciare da parte qualche dissapore. Dopo due anni di pandemia, dovremmo cercare di avere un atteggiamento diverso e non essere intransigenti”.

Proprio nell’anno del 60° di fondazione nuvole nere si addensano sulla storica società sportiva lecchese chiamata a vincere forse una della sfide più difficili della sua lunga storia. To be continued.

Tuttavia, nonostante il clima di tensione, il nuovo Consiglio Direttivo è stato eletto e, nelle prossime settimane si eleggeranno i presidenti di sezione e il presidente generale.

Il nuovo consiglio direttivo

L’assemblea dell’Aurora San Francesco, finita nel tardo pomeriggio è arrivata comunque a votazione del nuovo direttivo.

Per la sezione Calcio sono stati eletti Luigi Barbieri, Marco Aldeghi e Andrea Arrigoni.

Per la sezione Ginnastica: Barbara Badoni, Francesco Mori, Clara Gasperini.

Per la sezione Volley: Stefano Santoro, Dario Mastrocinque, Giulia Tancredi

Per la sezione Basket: Marco Cantini, Michele Cogliati, Stefano Lanfranchi

Per la sezione Bikers: Matteo Anghileri, Riccardo Invernizzi, Andrea Patroniti

Per la sezione Sci Montagna: Andrea Monti, Claudio Trezzi, Gabriele Arnaboldi

Per la sezione Arcieri: Gianluca Fumagalli, Alberto Conti

Il nuovo consiglio direttivo si riunirà nelle prossime settimane per decidere il nuovo presidente dell’Aurora San Francesco. L’uscente Francesco Mori ha fatto già sapere di essere disponibile per un secondo mandato.

Durante la serata di sabato, oltre alla relazione degli ultimi quattro anni di attività, sono stati inoltre premiati alcuni volontari per il loro impegno associativo: